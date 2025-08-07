Qué es Neuquén Emprende, la feria furor que reúne a más de 350 emprendedores en un evento único

Este fin de semana se llevará a cabo otra edición de «Neuquén Emprende», la feria consagrada la más grande de Neuquén. Este encuentro, que ha ganado gran popularidad durante el último tiempo, reúne a más de 350 emprendedores locales, ofreciendo una oportunidad única para descubrir y apoyar los productos de la región.

Un evento único y exclusivo de Neuquén

Neuquén Emprende es un programa municipal que impulsó la capital neuquina. Esta feria que causó furor en el Alto Valle y sus alrededores, tiene como objetivo «acompañar y fortalecer» a emprendedores y emprendedoras locales a través de ferias de exposición y venta.

En definitiva funciona como un espacio donde los emprendedores pueden mostrar sus productos, acceder a herramientas de capacitación y networking, y así potenciar sus proyectos.

Además de los puestos de emprendedores, la feria cuenta con una gran oferta de actividades para todas las edades, incluyendo música en vivo, espectáculos para niños, juegos, y una propuesta gastronómica que se complementa con el festival «Confluencia de Sabores», donde se pueden encontrar stands y foodtrucks.

Foto; Cecilia Maletti

Considerada la feria más grande de Neuquén, la misma se realiza en el histórico Parque Jaime de Nevares, ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

En cada edición de la feria más grande de Neuquén, familias y amigos se reúnen para disfrutar de la amplia variedad de emprendedores y una deliciosa gastronomía. En esta ocasión, el evento estará destinado a los más pequeños ya que será una celebración especial por el mes de las infancias.