Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: a días de la venta de entradas, qué se sabe de los artistas confirmados

El festival más convocante de la Patagonia genera gran expectativa por los artistas que convocará, los detalles del predio y, obvio, la venta de entradas. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, contó detalles exclusivos sobre la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén.

Escuchá a María Pasqualini, en RÍO NEGRO RADIO:

La Fiesta de la Confluencia 2026 ya tiene su fecha confirmada, será del 5 al 8 de febrero en la tan conocida Isla 132 de Neuquén. Allí decenas de artistas y miles de turistas disfrutarán a pleno de uno de los festivales más convocantes del país.

Sobre los artistas confirmados, María Pasqualini explicó que «no hay aún» pero que «la próxima semana se conocerán algunos». Además de que se realizará la presentación oficial de la fiesta acá en Neuquén, «primero en casa. Como el año pasado daremos a conocer algunos nombres y después saldrá la grilla completa», dijo.

Y confirmó que la semana que viene también será el momento en que se haga el lanzamiento oficial de las entradas para el sector preferencial del predio. Resta por conocer si habrá descuentos y entradas para buenos contribuyentes.

¿Lali confirmada? Qué se sabe de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén a días de la venta de entradas

Uno de los nombres que más circula es el de Lali como una de las artistas confirmadas. Ante la consulta de RÍO NEGRO RADIO, María Pasqualini aseguró que aún no está confirmada su presencia.

En entrevistas anteriores había mencionado la presencia de una «mujer polenta». Y recordó que habrá artistas variados de pop, rock, cuarteto y folklore.