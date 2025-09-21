¡Fin del misterio! La Fiesta de la Confluencia 2026 devela sus artistas este lunes en Neuquén: a qué hora y dónde

El festival más convocante de la Patagonia comienza a palpitarse en Neuquén. Este lunes se conocerá parte de la grilla de artistas que se subirán al escenario de la Isla 132 en febrero para la Fiesta de la Confluencia 2026. Te contamos acá los detalles de la presentación oficial.

Desde el municipio de Neuquén confirmaron Diario RÍO NEGRO que será durante el primer fin de semana de febrero: del jueves 5 al domingo 8. La presentación oficial de la Fiesta de la Confluencia se realizará este lunes en el Alto Comahue Shopping.

Según adelantaron, a partir de las 19.30 se conocerá parte del line up de los artistas confirmados para hacer vibrar la Isla 132 en el verano. La secretaria de la Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, contó que habrá espectáculos de rock, cumbia y pop, como ya es tradición.

Qué se sabe de los artistas que podrían presentarse en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén

La secretaria de la Jefatura de Gabinete del municipio de Neuquén, María Pasqualini, explicó que, como los años anteriores, una productora se hará cargo de las contrataciones de los artistas que se presentarán en la Fiesta de la Confluencia.

Adelantó que «prácticamente algunos artistas ya están» y que se armará una grilla en conjunto con la productora acorde a lo que «nos gusta a los neuquinos».

También confirmó que el evento tendrá un sector preferencial que será pago y contará con sorteos exclusivos. Y se sumará a la rifa de vehículos «motos y monopatines».

Fiesta de la Confluencia en Neuquén: ¿cuáles son las artistas más pedidas para su edición 2026?

Entre los nombres que suenan con más fuerza por ser las más pedidas, basados en el éxito de sus presentaciones en festivales anteriores y la popularidad actual, se encuentran: