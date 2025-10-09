El Obelisco inaugura su mirador en Buenos Aires: precio y cómo sacar las entradas, la fecha de apertura

Por primera vez en casi 90 años, los visitantes del Obelisco podrán acceder a la cima del monumento histórico y disfrutar de una imperdible vista panorámica de la ciudad. Te contamos los detalles sobre la inauguración, cómo sacar las entradas y qué precio tienen.

La inauguración será este 1 de noviembre y los visitantes podrán acceder a un mirador luego de la instalación de un ascensor interno que permite llegar a la punta en menos de un minutos. Además, cuenta con laterales vidriados para ver el interior del monumento.

Al llegar al nivel 55, los visitantes deben subir 35 escalones en forma de caracol para llegar a la cúspide. El tiempo estimado de la visita dura 20 minutos.

Cuánto cuestan las entradas para disfrutar del mirador del Obelisco

Aunque el mirador abrirá sus puertas al público recién el 1 de noviembre, ya se pueden adquirir las entradas para visitarlo:

Adultos: $18.000 .

. Niños: $9000 .

. Jubilados: $9000.

Las entradas para el mirador panorámico del Obelisco ya se pueden adquirir a través de la página web miradorobelisco.com.ar. El mirador panorámico del Obelisco estará abierto de lunes a sábados desde la 9 hasta las 17.