La Guía Michelin llegó a la Argentina: qué restaurantes tienen chance de acceder a una estrella

La emblemática Guía Michelin, que establece cuáles son los mejores restaurantes del mundo, desembarca en la Argentina. Desde ahora, los locales de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza podrán ser reconocidos con una prestigiosa estrella que certifica su calidad.

El anuncio fue formalizado hoy durante un acto de presentación en el que estuvieron el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, la directora global de Comunicaciones de la Guía Michelin, Sabeth Boucher-Anselin, la representante de la firma Michelin en el país, Eliana Banchik y autoridades del Inprotur.

Es de destacar que ya hay inspectores trabajando de incógnito en nuestro suelo relevando cuáles son los restaurantes que podrían llegar a formar parte de la guía.

De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país de habla hispana de Latinoamérica en ser evaluado, si se tiene en cuenta que hasta el momento Brasil solamente formaba parte de esta prestigiosa guía de origen francés.

La Guía Michelin ya incluye más de 40 destinos gourmet que poseen una impronta propia y la Argentina llega para sumarse con su amplia e interesante oferta gastronómica, potenciada por el trabajo que han venido haciendo en los últimos tiempos los chefs argentinos, que son reconocidos en todos el mundo, como Mauro Colagreco que ha ganado tres veces la Estrella Michelin con su restorán ubicado en Francia.

Cómo será el desembarco de la Guía Michelin en Argentina

Por el momento, Michelin solo escogió dos ciudades argentinas para llevar a cabo su trabajo y en cada una de ellas se fijaron criterios particulares, de acuerdo a su identidad:

“La Ciudad de Buenos Aires es una metrópoli deslumbrante – una de las más grandes de América del Sur – que ofrece una amplia gama de arquitectura, cultura y gastronomía, todos testimonios de su rica historia. Desde elegantes restaurantes hasta bistros, Buenos Aires es un destino de clase mundial que cuenta con el apoyo de amantes de la comida internacional y local, siempre dispuestos a probar nuevos conceptos o salir por tragos típicos”.

“Mendoza ofrece paisajes excepcionales en la Cordillera de los Andes, incluyendo impresionantes vistas desde los viñedos. La cultura del vino siempre ha diseñado la región y ha dado forma a la pintoresca hospitalidad y el arte de vivir, con restaurantes amigables y muy acogedores, y bodegas de renombre mundial”.

La Guía MICHELIN hace su debut en Argentina

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró: “La llegada de la Guía Michelin a la Argentina es un antes y un después tanto para nuestra gastronomía como para el turismo argentino. No tengo dudas de que este camino que emprendemos junto a la Guía Michelin se convertirá en un hito que perdure por muchas décadas”.

Por su parte la representante de Michelin, Sabeth Boucher-Anselin, destacó: “Nuestros inspectores solamente se enfocan en al calidad de la comida sobre cinco criterios: el primero es la calidad de los ingredientes, luego las técnicas de cocina empleadas por los cocineros, en tercer lugar está la combinación de sabores a la hora de elaborar un plato, el cuarto criterio es evaluar la personalidad del chef, mientras que el quinto es evaluar la consistencia del menú por eso se realiza un análisis de los restaurantes de enero a diciembre”.

Cómo evalúa la Guía Michelin y cómo se puede acceder a una estrella

La Guía Michelin transmite sus reseñas de restaurantes a través de un extenso sistema de distinciones, que se otorgan a restaurantes especiales dentro de su selección completa. Las distinciones más famosas son sus Estrellas Michelin de renombre mundial otorgadas al restaurante que ofrece las mejores experiencias culinarias.

Una Estrella Michelin se otorga a los restaurantes por «cocina de alta calidad que vale la pena detenerse«, dos Estrellas Michelin por «excelente cocina que vale la pena desviarse» y tres Estrellas Michelin por «cocina excepcional que vale la pena un viaje especial«.

Junto con las codiciadas calificaciones de Estrellas, la selección también incluye la popular categoría Bib Gourmand, una distinción otorgada a los restaurantes que ofrecen comida de buena calidad a un precio moderado.

Cuándo se podrán conocer a los restaurantes argentinos seleccionados por la Guía Michelin

La selección completa de restaurantes de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer en un evento especial que se celebrará en Buenos Aires el 24 de noviembre de 2023. Estará disponible exclusivamente en formato digital en todas las interfaces de la Guía: sitio web, aplicaciones móviles y redes sociales. Se unirá a las selecciones globales de restaurantes y hoteles de la Guía Michelin que se encontrarán de forma gratuita en sus plataformas digitales.

Qué restaurantes tienen chances de entrar en la Guía Michelin

Una informal consulta a personalidades destacadas de la gastronomía argentina aporta nombres de restaurantes que se encuentran a la altura de estándares internacionales. En Buenos Aires: Aramburu, Don Julio, Crizia, Alo´s, Elena, Roux, Julia… ¿Y en Mendoza? Aquí es aún más difícil predecir los criterios que emplearán, siendo que muchos son restaurantes de bodega, pero nombres que suenan son Casa Vigil, Piedra Infinita o Azafrán, entre otros.

“Creo que puede haber varios restaurantes de 1 estrella en la Argentina, quizás alguno de 2 estrellas pero no creo que todavía haya alguno con capacidad de obtener 3 estrellas -opinó Mauro Colagreco desde Francia-. Igualmente hace mucho tiempo que no visito los restaurantes en Argentina así que no te lo puedo afirmar. Creo que si la Guía perdura por unos cuantos años en el país pueda provocar un interés para los restauradores de elevar el nivel y quizás poder llegar al premio supremo de la gastronomía que son las 3 estrellas”.

A la fecha, se cuentan con los dedos de una mano los chefs argentinos que han obtenido estrellas Michelin en el exterior: Mauro Colagreco, Paulo Airaudo, Agustín Balbi y la dupla integrada por Germán Carrizo y Carito Lourenco.