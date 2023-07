Orgullo: cuál es el restaurante de Bariloche elegido entre los más legendarios del mundo

Taste Atlas, una reconocida guía de restaurantes y recetas, posicionó a un reconocido local gastronómico de Bariloche como uno de los 150 más legendarios del mundo. En la lista también se posicionó una emblemática pizzería de la Ciudad de Buenos Aires. Enteráte cuál fue el sitio escogido y las razones.

El criterio de elección de esta publicación, conocida por sus reseñas sobre comidas y locales gastronómicos en todo el globo, se basó en la importancia que representan para el patrimonio cultural del país.

“Pasar por alto cualquiera de estos hitos culinarios o culturales distintivos significa perderse un aspecto por excelencia del vibrante tapiz de historia, tradición y sabor local de cada ciudad”, se explica desde el sitio Taste Atlas.

