La importancia de mantenerse hidratado también en invierno

Cuando llegan las bajas temperaturas es común que disminuya la sensación de sed. Sin embargo, esto no significa que nuestro cuerpo necesite menos agua. La hidratación sigue siendo fundamental durante el invierno para que el organismo funcione correctamente y para prevenir algunos de los problemas más frecuentes de esta época del año.

El agua participa en numerosas funciones del organismo: ayuda a regular la temperatura corporal, facilita el transporte de nutrientes, favorece la eliminación de desechos y contribuye al correcto funcionamiento de órganos y tejidos. Por eso, aunque no sintamos la necesidad de beber con tanta frecuencia como en verano, es importante mantener un consumo adecuado de líquidos.

Además, durante el invierno la piel y las mucosas suelen verse afectadas por el frío, el viento y los ambientes calefaccionados, que favorecen la resequedad. Una buena hidratación, acompañada del uso de cremas humectantes y protectores labiales, ayuda a mantener la piel en mejores condiciones y a disminuir las molestias provocadas por la sequedad.

Una forma sencilla de incorporar este hábito es llevar siempre una botella de agua y beber pequeñas cantidades a lo largo del día. También pueden sumarse infusiones calientes, como té, mate o café con moderación, priorizando aquellas sin exceso de azúcar. Los caldos, las frutas y las verduras con alto contenido de agua también contribuyen a alcanzar la hidratación diaria.

Como referencia general, se recomienda consumir alrededor de 2 litros de líquidos por día, aunque las necesidades pueden variar según la edad, el nivel de actividad física y las condiciones de salud de cada persona.

En Farmacias y Perfumerías Global promovemos hábitos saludables durante todo el año. Nuestro equipo de farmacéuticos está disponible para asesorarte sobre el cuidado de la piel, la hidratación y los productos más adecuados para atravesar el invierno de manera saludable.

Recordá: aunque el frío disminuya la sensación de sed, tu cuerpo sigue necesitando agua todos los días. Mantenerte hidratado es una forma simple y efectiva de cuidar tu salud.