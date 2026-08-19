Qué dijo Rolando Figueroa sobre el convenio entre CALF y Huawei tras las advertencia de la Embajada de EE.UU.

Continúan las repercusiones por el convenio entre CALF y Huawei tras las advertencias de la Embajada de Estados Unidos sobre presunta influencia del Partido Comunista Chino a través de sus compañías tecnológicas. Este miércoles 19 de agosto, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió a la controversia que tuvo como eje el sistema de comunicación que rodea Vaca Muerta. Mientras tanto, el diplomático Peter Lamelas evitó ir a la Cámara de Diputados para brindar explicaciones.

El periodista acreditado en el Congreso, Fabian Waldman, publicó en sus redes sociales un breve reportaje con el mandatario, en donde le consultó sobre las exigencias del embajador norteamericano.

«La verdad que muchas veces se alimentan páginas con cosas que no son. Creo que CALF debe tener la libertad de contratar a quien quiera«, dijo Figueroa. «Yo no soy quién para decirle al Gobierno Nacional qué tiene que decir», añadió sobre la postura de silencio que tomó la administración encabezada por Javier Milei.

Qué pasó entre CALF y la Embajada de Estados Unidos por Huawei

A principios de abril de este año, CALF anunció que selló una alianza con Huawei con el fin de avanzar en una expansión tecnológica que incluía la instalación de un centro de datos en el Polo Tecnológico junto al municipio.

Luego, a fines de julio, la cooperativa sacó a la luz comunicaciones donde la Embajada de Estados Unidos advertía sobre posibles restricciones de visas a los directivos por sus vínculos con la tecnológica china. La situación, tomó mayor relevancia nacional cuando el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificó abiertamente la postura de su país en una entrevista con el diario Clarín.

En ese diálogo, el diplomático encuadró el avance de Huawei en Neuquén como un tema de «seguridad nacional» para Washington y recordó que la premisa de su gobierno es que el ingreso a Estados Unidos «es un privilegio, no un derecho». Lamelas subrayó que las personas y entidades que socaven dicha seguridad no gozarán de ese privilegio.

Según la información publicada por el medio porteño, la advertencia alcanzaría a unas 18 personas que integran la conducción y la sindicatura de la cooperativa.

Frente a la confirmación de estas declaraciones, CALF publicó un comunicado en el que rechazó las formas elegidas por la diplomacia norteamericana y desmintió que su red dependa exclusivamente del país asiático.

A la par, la Embajada de China en Argentina acusó públicamente a la representación diplomática de Estados Unidos de «obstaculizar la cooperación económica regional» mediante la revocación de visados para impedir que empresas argentinas trabajen con empresas asiáticas. Según el comunicado oficial, Washington ha impulsado la denominada «teoría de la amenaza china» y ha abusado del concepto de seguridad nacional para interferir de forma directa en los acuerdos comerciales del país.

El caso se trasladó al Congreso la semana pasada, en donde a Cámara de Diputados de la Nación convocó a directivos de CALF para que dieran su versión de los hechos reportados.

El descargo se hizo en la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, donde la empresa que se encarga de la distribución eléctrica de la capital aseguró que se trató de una «intromisión» sobre una firma de origen argentino.

La secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, cuestionó con los legisladores la actitud de la representación norteamericana, asegurando que las entidades cooperativas tienen autoridad suficiente como para velarse por sus propios medios por ley nacional, y consideró que se trató de una intromisión frente a «nuestra autonomía».

Por su parte, el gerente de Tecnología de la distribuidora de energía, Fernández Novoa, relató lo ocurrido y sostuvo que un hecho como este impacta en la soberanía de la cooperativa, pero también «en nuestra soberanía como país, como provincia». De acuerdo a su testimonio, al ser contactado por el agregado de la embajada, le dijeron que un funcionario de la Provincia había facilitado su número de teléfono.

Finalmente, el pasado 12 de agosto, hubo una reunión formal entre Lamelas y directivos de CALF en el Palacio Bosch. Desde CALF señalaron además que ambas partes coinciden en la importancia de canalizar todas las gestiones e inquietudes mediante los canales institucionales correspondientes. Según informó la cooperativa, Lamelas manifestó particular interés en la proyección y despliegue de infraestructura de CALF en Añelo y el corazón productivo neuquino.

Por su parte, el embajador indicó que mantuvieron un diálogo productivo sobre la expansión de los servicios en Vaca Muerta y la importancia estratégica de proteger la seguridad de los datos. Incluso, participó después de la AmCham Energy Forum de Buenos Aires y habló del tema: “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

«Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina. Por favor, no pierdan esta oportunidad«, concluyó.

Lamelas evitó ir al Congreso para hablar sobre los mensajes a directivos de CALF

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, no asistió a la cita en el Congreso propuesta por el kirchnerismo para que explique si llevó adelante presiones para que no se efectúen inversiones chinas en áreas estratégicas como Vaca Muerta.

«Como era de esperarse, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, no asistió a la convocatoria que realizamos desde la Comisión de Asuntos Cooperativos», remarcó el diputado K e impulsor de la iniciativa, Aldo Leiva, en sus redes sociales.

«La cooperativa CALF cuenta con todo nuestro apoyo porque defender la autonomía de nuestras cooperativas también es defender nuestra soberanía», aseguró.