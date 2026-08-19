El PAMI Río Negro sumó otra renuncia: se fue Nicolás Petrini

El PAMI Río Negro, con sede en Roca, tendrá otro recambio en su conducción. Foto Archivo

El roquense Nicolás Petrini renunció a la conducción del PAMI Río Negro, a ocho meses de haber asumido.

Su salida se conoció horas después de que clínicas y sanatorios patagónicos anunciaran un nuevo corte de servicios para el próximo lunes, aunque desde el organismo desvincularon ambas situaciones. El reemplazante sería Horacio Llamazares, actual jefe del Departamento Médico de la obra social.

El renunciante habría argumentado al personal del organismo que su apartamiento está orientado al armado territorial de La Libertad Avanza, evidentemente con el senador Enzo Fullone, quien impulsó su ingreso al PAMI.

La coincidencia temporal entre la renuncia de Petrini y el nuevo anuncio de un corte por parte de los prestadores colocó inevitablemente a esa salida en ese escenario, aunque desde el PAMI aseguran que la decisión ya estaba tomada.

Esta dimisión anticipa un cuarto titular en el PAMI Río Negro desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

En febrero del 2024, Carlos Montenegro, un histórico trabajador de planta del organismo, asumió y reemplazó a Diego Mell, que había sido promovido por la administración de Alberto Fernández.

Montenegro fue desplazado en mayo de 2024 y llegó el médico cipoleño Juan Ignacio Viñals, que permaneció un año y medio en la conducción. El traspaso se cumplió en un proceso convulsionado por conflictos internos.

En diciembre pasado, Petrini desembarcó en el PAMI y coincidió con el avance político del senador Fullone, también oriundo de Roca, dentro del oficialismo nacional. El parlamentario ya se convertía en uno de los referentes rionegrinos de la estructura libertaria después de los sucesivos traspiés que atravesó la diputada nacional Lorena Villaverde.