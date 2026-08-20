Santa Cruz puso bajo la lupa dos pozos inyectores de un yacimiento en la Cuenca Austral

La Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, supervisó las pruebas de hermeticidad realizadas en los pozos inyectores del yacimiento “Del Mosquito”, perteneciente a FOMICRUZ SE, como parte de los controles ambientales previstos por la normativa vigente.

En este marco, personal del área de Control Ambiental participó de la segunda instancia anual de pruebas de hermeticidad de los pozos inyectores de la Cuenca Austral, de acuerdo con lo establecido por la Disposición N° SMA 135/07.

El petróleo extraído del yacimiento ha sido clasificado por científicos del CONICET como un crudo generado a partir de materia orgánica mixta (marina y continental) con una evolución térmica óptima.

En el mismo ya se han desarrollado procesos exitosos de biorremediación de suelos para tratar y liberar pasivos ambientales históricos.

En este caso, los controles se realizaron sobre los pozos DM-12 y DMNa-2, ambos con resultados positivos, lo que indica que las paredes de los pozos presentan condiciones adecuadas de hermeticidad, permitiendo la continuidad de sus operaciones, conforme a los parámetros establecidos.

Las tareas de fiscalización, estuvieron a cargo de los ingenieros Luis Lucero, Fernanda Silva y Florencia Díaz, quienes verificaron el desarrollo de las pruebas y sus resultados.

Estas acciones, forman parte del trabajo que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, y acompañar el desarrollo de las actividades energéticas y mineras bajo criterios de control y responsabilidad.