Trabaja de albañil en Noruega y contó cuánto gana en 8 horas: “El sueldo es de 6.200 euros»

Pablo González lleva siete años trabajando como albañil en Noruega y contó cómo son los salarios, las jornadas laborales y las condiciones dentro del sector de la construcción. Según relató, el país enfrenta una fuerte demanda de trabajadores cualificados y ofrece sueldos elevados, aunque las remuneraciones varían según la experiencia, la especialización y el nivel de responsabilidad.

Una de las principales diferencias que encontró respecto de otros países europeos está relacionada con la organización del trabajo. Horarios definidos, horas extra mejor remuneradas y la posibilidad de concentrar jornadas para obtener más días de descanso forman parte de las condiciones que describió.

“Hay dinero, pero no hay mano de obra cualificada de nacionalidad noruega”, explicó González al referirse a la necesidad de muchas empresas de buscar trabajadores extranjeros para cubrir puestos dentro de la construcción.

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Noruega

González aclaró que en Noruega no existe un salario mínimo general para todas las profesiones. En cambio, determinados sectores, entre ellos la construcción, cuentan con remuneraciones mínimas específicas.

Según su experiencia, algunos trabajadores cualificados pueden percibir cerca de 20 euros por hora, mientras que quienes cuentan con menor especialización o experiencia acceden a remuneraciones inferiores.

Los salarios aumentan a medida que crece el nivel de responsabilidad dentro de una obra. González señaló que un directivo puede cobrar alrededor de 62.000 coronas noruegas brutas por mes, una cifra que estimó en unos 6.200 euros.

También mencionó salarios mensuales brutos de entre 6.000 y 6.400 euros para algunos puestos técnicos e intermedios, como jefes de obra, ingenieros, arquitectos o geólogos.

De todos modos, aclaró que esas cifras no representan el salario habitual de cualquier albañil que llegue al país, sino que corresponden a puestos con mayor responsabilidad.

En otros oficios vinculados a la construcción, González ubicó los ingresos brutos en torno a los 3.600 euros para pintores, entre 3.600 y 4.600 euros para carpinteros y cerca de 4.100 euros para plomeros u operadores de maquinaria.

Cuánto se descuenta en impuestos

Sobre los salarios brutos, el trabajador explicó que se deben descontar impuestos. Como referencia, utilizó un porcentaje cercano al 30% para calcular cuánto dinero termina percibiendo un empleado.

Sin embargo, el porcentaje concreto depende de la situación fiscal y del régimen tributario de cada trabajador.

Jornadas de 8 a 16 y hasta nueve días libres

Otro de los aspectos que González destacó de su experiencia en Noruega es la organización del tiempo laboral.

Según contó, una jornada habitual de lunes a viernes puede desarrollarse entre las 8 de la mañana y las 16, aunque los horarios pueden variar según el tipo de obra y el proyecto.

En muchos empleos, la carga laboral ronda las 37 horas y media semanales. Las horas extra, además, deben contar con un adicional sobre la remuneración habitual.

En determinados proyectos también existen esquemas que permiten concentrar jornadas para obtener períodos más prolongados de descanso. González mencionó el sistema conocido como “12-9”, que consiste en trabajar durante 12 días consecutivos y luego contar con nueve días libres.

Para los trabajadores extranjeros, esta modalidad puede resultar especialmente atractiva porque permite regresar periódicamente a su país de origen.

Según González, la combinación de salarios elevados, demanda de personal cualificado y períodos de descanso más extensos explica el interés de muchos trabajadores por incorporarse al mercado laboral noruego.