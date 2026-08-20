Necrológicas de hoy, jueves 20 de agosto de 2026

HERLEIN, HORACIO VICTOR Falleció en General Roca a los 74 años. Su esposa: Claudia Mara Ruzzon. Sus hijas: María Laura y María Belen. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 15.30 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Herlein, Horacio Falleció en Gral. Roca. Acompañamos a Belén y a su familia en este doloroso momento. Compañeros de Fiscalización Gral. Roca de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

PALAVECINO, RUBEN OMAR Falleció en Neuquén el día 19 de Agosto a la edad de 91 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

HERLEIN, HORACIO Personal y Directivos del Centro Empleados de Comercio de General Roca, Amecys y Osecac Roca, participan el fallecimeinto del esposo de Claudia Ruzzon acompañandola a ella, hijos y familia en estos dificiles momentos

HERLEIN, HORACIO Luis Enrique Campos y familia participan su fallecimiento, acompañando a su esposa Claudia Ruzzon y familia en estos momentos de tanto dolor.

STUARDO GODOY, RAFAEL ARTURO Falleció en Neuquén el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 13 Hs del dia 18 de Agosto en el Cementerio Progreso de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.

BAIGORRIA VALENZUELA, ENRIQUE RENE Falleció en NEUQUEN el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 66 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala F de calle Godoy 522, serán inhumados a las 10 hs del dia 19 de Agosto en el Cementerio Jardín del Recuerdo de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ACUÑA, CEFERINA Falleció en Neuquén el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 97 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 10 Hs del dia 19 de Agosto en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.