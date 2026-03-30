La Justicia de Brasil le concedió un hábeas corpus a la abogada Agostina Páez y podrá volver a la Argentina

Se conoció el monto que deberá pagar Agostina Páez para volver a la Argentina.

La Justicia de Brasil resolvió conceder un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, quien se encuentra detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses tras ser denunciada por el delito de injuria racial.

La abogada Agostina Páez podrá volver a la Argentina

Según detalló Infobae, para acceder al beneficio, la joven argentina, acusada de injuria racial en Brasil, deberá pagar una fianza de alrededor de 20 mil dólares.

La presentación de la defensa de Páez fue finalmente admitida, lo que le permitirá regresar a la Argentina, previo pago de la fianza, mientras la causa judicial continúa.

Horas atrás, la abogada argentina había manifestado que se encontraba “angustiada” mientras espera la sentencia. “Yo estoy muy angustiada, desbordada y saturada”, había expresado la letrada que había sido condenada a 2 años de prisión en suspenso por el delito de injuria racial, cuya pena tiene un máximo de 15 años de cárcel.

La joven de 29 años permanecía monitoreada con una tobillera electrónica.

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