Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, continuará con tobillera a la espera de un fallo definitivo 

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, continúa a la espera de una pronta respuesta del juez que debe otorgar el fallo definitivo para que la letrada regrese al país, sin embargo, aún cuenta con tobillera electrónica.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la investigación indicaron que el monto de la caución aún no se encuentra estipulado, ya que también queda a disposición del magistrado, quien debe imponer o no, un resarcimiento económico por el supuesto delito.

Agostina lleva más de dos meses en el país vecino, a partir de una discusión con empleados de un restaurante que terminó con gestos obscenos por parte de los meseros del lugar y la respuesta de la imputada que derivó en un expediente por injuria racial.

No obstante, también se desconoce el periodo de tiempo por el que la influencer continuará retenida, a pesar de que la parte defensora ya presentó las alegaciones correspondientes, sin más dilaciones.

A pesar de haber acusado de recibir amenazas y ser hostigada, la letrada se encuentra más tranquila, junto a su padre y no puede deshacerse de la tobillera electrónica.

El pasado 24 de marzo, la acusada enfrentó la primera audiencia de instrucción y juzgamiento, donde se le imputó una pena de dos años y su defensora, Carla Junqueira, detalló que el proceso se podría realizar en Argentina, al tiempo en que relató que Páez le pidió disculpas a cada uno de los demandantes.

Allí, se llevó adelante el primer encuentro entre quienes la acusaron de haber hecho gestos racistas y la defensa de la misma joven: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”.

“La fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas. Los servicios serán en Argentina. Era sólo un delito continuado de reacción a las tres personas”, cerró la letrada.

Con información de N.A