La murtilla, la fruta silvestre con potentes propiedades que solo crece en Lago Puelo

La murtilla es una fruta silvestre de la Patagonia con mucho arraigo en Chile, donde incluso le dedican fiestas populares. Es rica, dulce y suave, con propiedades antioxidantes, muy por encima del arándano, y la hoja funciona como antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. En Argentina siempre estuvo limitada ya que solo ha sobrevivido en Lago Puelo.

Diez años atrás, el botánico Javier Puntieri, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, se propuso popularizar la especie, multiplicándola e introduciéndola en los sistemas productivos.

Este arbusto no sobrepasa el metro y medio lo cual facilita la cosecha. El fruto tiene un centímetro de diámetro, es muy aromático, tiene un color ladrillo morado y un sabor que, definen, como «una mezcla de frutilla y arándano». Es dulce y sabroso. «Está muy valorado por sus propiedades antioxidantes y un buen contenido de vitaminas«, describió Puntieri.

Este investigador del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD) se propuso incorporar poblaciones de cultivos en distintos lugares y ampliar su área productiva, a través de una multiplicación vegetativa y por semilla. «Es una especie salvaje. No tiene mejoramiento genético ni domesticación. Esto lleva muchos años y, en este caso, hubo que empezar de cero», explicó Puntieri.

Se propone incorporar poblaciones de cultivos en distintos lugares y ampliar su área productiva, a través de una multiplicación vegetativa y por semilla. Foto: gentileza

Se hizo una selección de los ejemplares más grandes de la población madre en Lago Puelo que, luego, se trasladaron al vivero de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche, al predio de una cervecería de Circuito Chico, a una producción en El Hoyo y también se entregaron a productores de humus en El Bolsón. Todos ellos forman parte del proyecto de investigación.

Resaltó menciones de ejemplares aislados o poblaciones más chicas de murtilla en el parque nacional Nahuel Huapi y Lanín en los libros de botánica, aunque su presencia nunca pudo confirmarse. «Puede haber habido una confusión en la identificación. Esta especie pertenece a la familia del arrayán: la hoja es muy parecida«, dijo.

¿Por qué la especie quedó acotada solo a Lago Puelo en Argentina? Los especialistas suponen que la temperatura genera ciertas limitaciones. Puntieri recordó que la primera población de murtilla en El Bolsón 5 años atrás no sobrevivió «posiblemente debido a las heladas de primavera«. «Tiene limitaciones de ese estilo. A las plantas de la cervecería de Bariloche, por ejemplo, se le coloca una cobertura antihelada en otoño e invierno. De esa forma, sobreviven. Y lo cierto es que Puelo está muy bajo, a 190 metros sobre el nivel del mar -hay menos heladas y temperaturas más moderadas; Bariloche, a 800 metros«, acotó.

Al estar solo en Lago Puelo, se complica la multiplicación natural de la especie. Por eso, se sacan esquejes, se cortan gajos que, luego, se enraizan. Consideran que es la forma más rápida de multiplicar la planta. «Se multiplica de forma vegetativa, sola. Sucede que las semillas son muy chiquitas y hace falta un ambiente especial durante un par de años«, subrayó.

La murta es una baya de color rojo, carnosa y dulce que madura en verano. Foto: gentileza

En Argentina, recién ahora se la está redescubriendo a nivel gastronómico aunque no hay tanta producción por ende, es escasa la cosecha. Tradicionalmente ha sido utilizada en la preparación de mermeladas, jarabes, postres, conservas en almíbar y licores. Tiempo atrás, Puntueri recorrió la primera producción de murtillas con fines comerciales en Chile. «Las familias aprovechan esta especie, pero la cosechan a campo, no hacen cultivos. Por eso, reniegan: ven que es un recurso que no se aprovecha lo suficiente«, mencionó y recalcó que en la última fiesta popular en Choshuenco, en Chile, la gente presentaba todo tipo de comidas -dulces y saladas- a base de murta.

La murtilla, en realidad, es el nombre español. Su designación en latín es «Ugni molinae» y, «uñi», en mapuche. Puntueri explicó que se le aplicó la denominación murta o murtilla en Chile pensando en las murtas de España.

Respecto al proyecto que ya cumplió una década, el investigador aseguró que «uno de los objetivos fue tener una población estable en la universidad para generar plantas nuevas y se logró. Recibimos constantemente pedidos de productores en Patagonia y la idea es que se multiplique».

Más propiedades que los arándanos

-Más allá de la actividad antioxidante de los frutos, algunas investigaciones dan cuenta de un interesante potencial de uso farmacológico de las hojas como antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante.

-Hoy Chile apunta sus esfuerzos a aumentar sus áreas de producción para lograr un posicionamiento internacional a fin de hacer frente a la competencia de países como Australia y Nueva Zelanda, que ya incorporaron a la murta como producto premium en el mercado gourmet.

-La murtilla es un pequeño arbusto. Crece achaparrado y extendido formando densas colonias que cubren todo el suelo.