La nieve regresó a Bariloche en la semana más turística del invierno

Por segundo día en una semana, la nieve volvió a sorprender a los turistas y residentes de Bariloche este viernes que aprovecharon el inicio del fin de semana para disfrutar.

Al filo del cierre de la semana de mayor afluencia de turistas en Bariloche, debido a que terminan las vacaciones en algunas provincias -como el caso de Río Negro y Neuquén- pero se mantiene en los principales emisores de visitantes, como CABA y Buenos Aires, la nieve copiosa regresó como ocurrió el miércoles.

De punta a punta en la ciudad la nevada comenzó a registrarse poco antes del mediodía y en el Centro Cívico decenas de turistas se acercaron a fotografiar y registrar videos con el fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta por nevadas para este viernes, que se mantiene para esta tarde y noche y también hasta el sábado por la mañana, y finalmente se cumplió la previsión, aunque la jornada comenzó con lluvias que se registraban desde la madrugada, las condiciones de la precipitación variaron hacia las nevadas con el transcurso de las horas.

Por las condiciones meteorológicas la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón se mantiene habilitada con extrema precaución. La nieve se registra con mayor intensidad en la zona de Villa Mascardi y los tramos altos de la traza.

Según el organismo nacional «el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual».

En las calles y avenidas de Bariloche la nevada y también precipitaciones de aguanieve que llegó después en algunos sectores generaron congestión vehicular.

Protección Civil y Educación Vial, solicitaron a vecinos y visitantes adoptar medidas preventivas antes de salir. La presencia de nieve y hielo puede reducir considerablemente la adherencia de los vehículos y la visibilidad. Se recomienda evitar los desplazamientos que no sean indispensables y, en caso de circular, hacerlo con especial precaución.

Rutas con extrema precaución

También hay tramos con barro y registro de nevadas en la Ruta Nacional 23 entre Dina Huapi y Pilcaniyeu.

En el cerro Catedral se había acumulado hasta 25 centímetros de nieve hasta esta mañana, lo que posibilitaba la apertura de más medios de elevación y sectores de la montaña. En la base de la montaña hubo momentos de aguanieve y luego nevadas con más fuerza, pasando las 11.