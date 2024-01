La Patrulla de Montaña realiza una intervención a diario en los senderos de El Bolsón

Se estima que entre 1500 y 2000 personas ingresan por día al Área Natural Protegida Río Azul (Anprale) para acceder a los 16 refugios en El Bolsón. La Patrulla de Montaña, que depende del cuerpo de Bomberos de la Policía de Río Negro, realiza una intervención en promedio por día debido a personas extraviadas o lesionadas en los senderos de montaña.

La patrulla se conformó hace 9 años con la misión de prevención, asistencia, búsqueda y rescate de personas en zonas agrestes y de montañas. Cuenta con un servicio de guardia permanente y los rescatistas realizan constantes recorridas por los miradores y puntos panorámicos así como también por el camino troncal de la chacra de Wharton que une la red de refugios más grande de Sudamérica.

«Disponemos de un cuatriciclo para acudir a los llamados, en primera instancia, con el personal de guardia. Así evaluamos la gravedad del hecho y si se requiere mas colaboración, damos aviso a Gendarmería, bomberos voluntarios, Splif o a los organismos municipales«, explicó Maximiliano Olivares, jefe de la Patrulla de Montaña.

Recalcó que la mayoría de las intervenciones obedece a falta de cuidados por parte de los visitantes. «Son caminos complicados sin cobertura de red y celular. Por lo general, la gente viene muy confiada a la montaña. Suelen realizar el registro de trekking, pero se confían en los senderos y les dicen a sus familiares que vuelven en dos días cuando quizás les toma un poco más. Al no tener novedades, los familiares piden ayuda y debemos intervenir», destacó.

Dijo también que han registrado muchos casos de caminantes que concurren a la montaña sin el equipo adecuado. «En algunos casos no solo no tienen el calzado adecuada para el terreno sino que algunos salen a caminar en crocs. La gente se piensa que es un camino regular y no lo es», advirtió.