Guía de playas y lagos en Bariloche para eludir el calor del verano: cómo llegar y qué ofrecen

Los lagos cordilleranos que le dan a Bariloche ese paisaje tan distintivo tienen una importante cantidad de playas que, con mayor o menor infraestructura, servicios y accesibilidad, constituyen los lugares ideales para enfrentar la ola de calor que en esta segunda mitad de enero se siente fuerte en la zona.

Si bien la ciudad cuenta dentro de su amplio égido con varios espejos de agua, como los lagos Mascardi, Guillelmo, Steffen, Martin, Roca, Hess o Fonk, además de lagunas, ríos y arroyos, son los tres lagos más cercanos a la zona céntrica -Nahuel Huapi, Moreno y Gutierrez- donde están las costas más concurridas.

A continuación, una descripción de las principales playas públicas de Bariloche, a la mayoría de las cuales puede llegarse con el Transporte Urbano de Pasajeros, abonando el pasaje con la tarjeta SUBE.

Playa Centenario (Nahuel Huapi)

Está ubicada en el centro, en el barrio Ñireco, cerca de la entrada de la ciudad y de la central de colectivos. Entre otros puntos de interés, desde esta extensa y usualmente concurrida playa se ve el centro de Bariloche. Está en una zona ventosa, por lo que es una de las preferidas para practicar deportes de vela, como windsurf o kitesurf.

Se encuentra a unas 15 cuadras del Centro Cívico, un recorrido que puede realizarse a pie, en auto particular -tiene lugar para estacionar- o con las líneas de colectivo público 60, 61 y 70, desde la esquina de Quaglia y Mitre.

Cuenta con servicio de guardavidas.

Foto: Alejandra Bartoliche

Playa del Centro (Nahuel Huapi)

Para muchos es la más cercana de todas ya que está justo debajo del Centro Cívico, al lado del Puerto San Carlos; no requiere de ningún tipo de transporte para quienes paran en el corazón de la zona urbana.

Se trata de una playa de piedras -como la gran mayoría en la zona- que cuenta con una torre de guardavidas, rodeada por una terraza con reposeras, bancos y una plaza saludable.

Si bien no tiene puestos en la propia playa, dispone de bares y comercios cercanos.

Foto: Alejandra Bartoliche

Playa Bonita (Nahuel Huapi)

Es quizás la más concurrida, por su tamaño, ubicación y fácil acceso. Está en el kilómetro 8 de la Avenida Bustillo y desde el centro se llega con las líneas de colectivos 10, 20, 21, 51 y 55B, tras un viaje de unos 25 a 30 minutos desde el Centro Cívico.

Es una playa larga, con piedras pequeñas, en la que se alquilan canoas, kayaks y donde se pueden tomar clases de buceo y windsurf. En sus cercanías hay bares, restaurantes y kioscos, además de vendedores ambulantes. Tiene servicio de guardavidas.

Frente a esta costa del Nahuel Huapi, a unos 1.200 metros, se encuentra la Isla Huemul, y detrás la Isla Gallinas.

Foto: Alejandra Bartoliche

Bahía Serena (Nahuel Huapi)

En el kilómetro 12 de la Avenida Bustillo se encuentra Bahía Serena, una playa más pequeña, que suele ser elegida por familias ya que el agua es menos profunda (lo que la vuelve levemente menos fría) y más calma, además de tener arena en lugar de piedras.

Cuenta con guardavidas y también ofrece servicio de alquiler de kayaks o tablas para stand up paddle. En un extremo de la bahía hay un restaurante que permanece abierto toda la jornada, y la zona suele estar recorrida por vendedores ambulantes.

Se llega con las líneas 10, 20 y 51, tras un viaje de entre 30 y 45 minutos desde el Centro Cívico.

Foto: Alejandra Bartoliche

Villa Tacul (Nahuel Huapi)

Situada en el kilómetro 29, en pleno Circuito Chico (pasando el hotel Llao Llao), es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor: una playa de aguas tranquilas, rodeada de bosques de arrayanes, lengas y coihues.

La contracara de esa experiencia de pura naturaleza es que al estar en una zona distante no accede el transporte público; no cuenta con instalaciones ni guardavidas, y no tiene comercios cercanos, por lo que es importante llegar con todos los elementos necesarios para pasar el día.

Desde Villa Tacul pueden emprenderse caminatas por los distintos senderos del Parque Municipal Llao Llao.

Foto: Alejandra Bartoliche

Bahía López (Nahuel Huapi)

Bahía López es también una playa en el Circuito Chico, a poco más de 32 kilómetros del centro de Bariloche. Ubicada en el Parque Municipal Llao Llao, junto al hotel Alún Nehuén, cuenta con un maravilloso entorno natural y desde la costa se admiran las paredes rocosas del Cerro López.

Desde allí surge el sendero hacia el mirador Brazo Tristeza que, tras unos 40 minutos de caminata, ofrece una vista privilegiada de esa lengua del Nahuel Huapi así como del Cerro Capilla.

Cuenta con un amplio estacionamiento y también se puede llegar con algunos servicios de línea 10 del Transporte Urbano de Pasajeros.

Foto: Alejandra Bartoliche

Playa del Viento (Moreno)

Situada en el extremo Este del Lago Moreno, la “Playa del Viento” es un lugar que suele ser elegido para realizar deportes de vela (como kitesurf o windsurf), Stand up Paddle o kayak; estos últimos pueden alquilarse en el lugar.

Tiene aguas más templadas que las del Nahuel Huapi y cuenta con guardavidas.

Se puede llegar con la línea 21 del Transporte Urbano de pasajeros tras un trayecto de aproximadamente una hora desde el Centro Cívico y unas 10 cuadras a pie.

Para ir en vehículo particular, a la altura del kilómetro 13,400 de Bustillo hay que girar a la izquierda (si se viene desde el centro) por la calle Río Minero y conducir durante unos 2,7 kilómetros.

Foto: Alejandra Bartoliche

Playa Los Coihues (Gutiérrez)

De muy fácil acceso, se ubica en la cabecera norte del Lago Gutiérrez, cuyas aguas son de las más templadas de la zona ya que, según describe el ente municipal de Turismo, “el aporte principal no es el deshielo de nieves invernales, sino de lluvias de invierno y primavera”.

En un valle rodeado por los cerros Otto, Catedral y Ventana, esta playa se encuentra en el centro de Villa Los Coihues, y cuenta en los alrededores con comercios, bares, kiosko y almacén.

Tiene guardavidas y alquiler de kayaks.

Se puede llegar con la línea 50 del transporte público tras un recorrido de menos de una hora desde el Centro Cívico.

Agencia Télam (Corresponsal)