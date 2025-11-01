«La poética de la madera»: un libro que nació en el corazón del bosque patagónico de Río Negro

La poética de la madera se estampó en un libro, con mazo y gubias. Entre sus páginas está grabada la historia de un escultor que con más de 40 años de trayectoria, al pie de la cordillera de los Andes, encontró mucho más que formas dentro de un pedazo de madera.

“El árbol, el bosque y su generosa vida”, dice Rubén Rodriguez (65), el autor de esa obra encuadernada que presentó el 24 de octubre en la Biblioteca Sarmiento de El Bolsón. Son 150 páginas que se pudieron editar a partir del Fondo Editorial Rionegrino.

El libro es un recorrido en sus cuatro décadas de talla y le llevó mucho tiempo poder construir. Sin desperdicio, a cada paso, el autor revela un trozo de sí mismo. Su obra en madera está dispersa por Río Negro, Argentina y el mundo. Rubén es docente pero además, como tallista, cosechó innumerables premios y expuso varias veces en el Museo Louvre de París, uno de los más importantes del mundo.

El artista nació en la Ciudad de Buenos Aires pero su libro surgió en el corazón de su taller en la Patagonia, su amada región adoptiva. “Vivo rodeado de bosques, montañas, lagos y aves. Estos elementos son esenciales para poder crear», asegura a Diario RIO NEGRO.

«Desde hace tiempo que vengo investigando, buscando comprender mí práctica con la madera , con el árbol y el bosque, las herramientas, la forma”. Rubén Rodriguez, escultor de El Bolsón y autor del libro.

Para completar su vida llena de propósitos, escribió ese libro de lápiz y papel en el que puso en palabras el proceso creativo. Para Rubén, la poética subyace en el encuentro entre la madera y el escultor.

“En distintos momentos de mi trabajo y oficio, yo creía que la poética se la imprimía yo a la madera, que la madera era una hoja de en blanco que yo le inscribía mis sueños, mis cosas, pero con los años me fui dando cuenta de que es un intercambio, que en realidad la madera ya tiene una poética propia, el bosque ya lo tiene”, postuló.

“La poética de la madera” es un popurrí entre investigación, información, historia, escultura, arte y las infaltables imágenes de las esculturas que él mismo talló, acompañadas por narrativas y poesías.

Edición 500 ejemplares de la obra de 150 páginas se imprimieron por la gestión del Fondo Editorial Rionegrino.

Una destacada obra artesanal

Desde los 24 años, realiza esculturas de todo tipo. Sus manos hablan. Talla escenas costumbristas en las que retrata oficios, personajes, lugares a veces reales a veces imaginarios, pero también esculpe conceptos y denuncias sociales profundas.

Con su espíritu docente, Rubén dictó seminarios sobre la talla y la escultura en madera en diferentes lugares del país, como la Fiesta del Poncho en Catamarca, el Museo Hernández de Buenos Aires, y en ciudades de Río Negro, como Villa Regina, Cipolletti, Allen, También viajó a Chile para dictar talleres.

Un hito importante en su carrera fue en 2023. La Legislatura de Río Negro declaró de interés cultural y social la trayectoria del escultor y su destacada obra artesanal. Este quizás fue uno de sus mayores reconocimientos en los límites de su provincia, pero desde 1995, viene cosechando menciones e importantes premios, algunos internacionales.

El año pasado sufrió un accidente mientras trabajaba. Perdió un dedo y medio de su mano hábil, el pulgar y el índice, pero esa desgracia no logró frenarlo. Luego de tres meses, volvió a tallar y así continuó escribiendo nuevos capítulos de su historia, ahora con su libro como legado.

Un trabajo distinguido por el Fondo Editorial Rionegrino

Desde el Fondo Editorial Rionegrino (FER) fueron parte de la presentación en la biblioteca Sarmiento. Acompañó la docente y escritora Yamila Luna y se expusieron esculturas de mediano formato creadas por Rubén.

Según comentaron desde el FER, este trabajo ya había recibido la distinción recomendación de edición en la categoría Ensayo-Investigación en la Convocatoria Literaria 2024.

“Narra la experiencia del autor para lograr la comprensión de la madera de una forma poética, también ofrece diversos recursos técnicos y didácticos como aporte para aquellos que están aprendiendo a trabajar la madera, a tallarla, a buscar cómo mejorar el oficio”, explicaron.