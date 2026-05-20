La Ruta del Vino de Río Negro se fortalece, presenta un gran evento patagónico y firma una alianza hotelera para potenciar el enoturismo

La Ruta del Vino de Río Negro presentó una agenda de actividades para fortalecer el enoturismo en toda la Patagonia. Fotos: Andrés Maripe.

Hay un camino que en Río Negro no deja de crecer, consolidarse y posicionarse a nivel mundial. La Ruta del Vino rionegrino se distingue por la calidad de sus productos, por el trabajo de bodegueros y enólogos que buscan brindar cada día mejores experiencias y vinos de excelencia. Así, el enoturismo comienza a expandirse al ritmo de las copas que se sirven en cada degustación y de los visitantes que descubren la región.

Por estos días, el sector atraviesa una intensa agenda de actividades. Anoche firmaron un convenio de colaboración con Hoteles del Río para otorgar beneficios a los visitantes y además presentaron el evento “Íconos en Patagonia”, que incluirá charlas técnicas, degustaciones y encuentros con bodegueros de las tres provincias patagónicas productoras de vino.

En el Hotel Casino del Río, una conferencia de prensa mostró parte de las actividades que se desarrollarán durante la semana junto a la asociación Ruta del Vino de Río Negro. Marcelo Miras, bodeguero y presidente de la asociación, recordó que la entidad nació hace 20 años con apenas cinco bodegas y hoy ya reúne a 22 establecimientos distribuidos desde la cordillera hasta los valles.

Marcelo Miras, bodeguero y presidente de la asociación Ruta del Vino de Río Negro.

“Somos productores que elaboramos y comercializamos vinos, pero desde hace un tiempo impulsamos con mucha fuerza el desarrollo enogastronómico y turístico de las bodegas. Trabajamos en conjunto con las otras provincias y esta reunión del jueves es sumamente enriquecedora”, señaló Miras.

También destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado. “La provincia acompaña con distintas herramientas y líneas de crédito. El agroturismo es otra actividad que se integra a esta propuesta. Quien visita una bodega rionegrina puede interactuar cara a cara con el productor, y esa es una característica muy nuestra”, explicó.

Miras remarcó además que Río Negro posee una enorme riqueza productiva que fortalece su gastronomía regional. “Tenemos vinos de altísima calidad y productos que hacen de esta región un polo gastronómico de excelencia. Por eso es importante sumar aliados estratégicos como Hoteles del Río o las agencias de viaje, para que más personas descubran que acá también hay enoturismo”, agregó.

El acuerdo con Hoteles del Río busca ofrecer beneficios y experiencias exclusivas a quienes recorran las bodegas rionegrinas.

Durante la presentación se firmó un convenio de colaboración entre la Ruta del Vino y Hoteles Casino del Río. A través de este acuerdo, la cadena ofrecerá beneficios especiales en sus establecimientos de Cipolletti, General Roca, Viedma y Las Grutas para quienes visiten las bodegas de la región.

Sebastián, jefe del hotel en General Roca, explicó que la alianza incluirá tarifas preferenciales para turistas vinculados al enoturismo y una propuesta gastronómica especial. “Desde junio vamos a trabajar con una carta especializada de vinos de la Ruta del Vino. Todos los vinos que ofrecerán nuestros restaurantes Moras y Oasis serán exclusivos de bodegas rionegrinas”, detalló.

Jorge Cabrera, director de Caminos del Vino, ecosistema de comunicación que vincula de manera directa el trinomio fundamental del sector: productores, proveedores y consumidores, destacó la relevancia del encuentro “Íconos en Patagonia”, donde Río Negro será anfitriona de bodegas de toda la región y el potencial que tienen los vinos de estas tierras.

«Trabajamos para potenciar los vinos argentinos y particularmente los patagónicos, que tienen un enorme valor como marca a nivel internacional. Patagonia tiene un reconocimiento global muy fuerte y eso ayuda muchísimo a posicionar nuestros vinos”, expresó.

El evento reunirá a referentes vitivinícolas de Río Negro, Neuquén y Chubut con degustaciones y charlas técnicas.

Durante toda la semana, la empresa de comunicación liderada por Cabrera, está recorriendo la provincia para mostrar bodegas, experiencias de enoturismo y propuestas gastronómicas. Pero el punto central será mañana con el evento “Íconos en Patagonia”, donde habrá degustaciones técnicas y encuentros con referentes del sector.

Entre las actividades se destaca una masterclass a cargo de Yoann Canovas, especialista en enología y negocios internacionales, candidato al título Master of Wine y Sales Director para Latinoamérica de la empresa DIAM. La actividad incluirá una degustación de 25 etiquetas seleccionadas especialmente para la ocasión.

Canovas, oriundo del sur de Francia, relató parte de su historia ligada al vino. “Estudié en Borgoña y viví en una bodega cuando no tenía dinero. Ahí entendí la importancia del corcho y su relación con el envejecimiento del vino”, contó. Luego trabajó en Suiza, Norteamérica y distintos países antes de instalarse en Sudamérica.

“En la charla vamos a hablar sobre los compuestos fenólicos del corcho, la migración en el vino y la transferencia de oxígeno. Hoy el gran desafío es cómo ayudar al enólogo a mejorar el potencial de guarda de sus vinos”, explicó.

Por su parte, la directora de Vitivinicultura de Río Negro, Mariana Cerutti, aseguró que la Patagonia posee condiciones naturales excepcionales para la producción vitivinícola. “Las horas de sol, el viento y las condiciones climáticas nos permiten desarrollar una vitivinicultura prácticamente orgánica. Muchas bodegas ya están certificadas y eso representa una enorme ventaja en la calidad de la uva”, sostuvo.

La provincia apuesta a consolidar el turismo del vino como motor económico y generador de empleo regional.

Cerutti también destacó el valor de estos encuentros regionales. “Es muy enriquecedor que productores y enólogos de Río Negro, Neuquén y Chubut trabajen en conjunto. Hoy podemos decir que tenemos bodegas desde la cordillera hasta el mar”, afirmó.

Finalmente, remarcó la importancia del turismo para el crecimiento del sector. “La actividad enoturística se retroalimenta con la producción. Cada visitante se convierte en un embajador de nuestros vinos porque vive una experiencia que luego comparte y recomienda”, concluyó.

A su lado, Gabriel Bosso, reconocido experto en enoturismo y figura central en la creación de rutas de identidad en Argentina, agregó: “Río Negro lo tiene todo y tal vez todavía no toma dimensión de ese potencial. Es una provincia que puede desarrollar cada actividad que tiene el país sin depender de nadie. Tiene vinos, productos regionales, gastronomía de primer nivel y paisajes únicos. El turismo del vino, además, es transversal: cuando se activa, trabaja más el hotel, la estación de servicio, las tiendas de recuerdos, los vuelos y se genera más empleo”.

Íconos de Patagonia 2026: agenda de actividades en Río Negro