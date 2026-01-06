Choque fatal en Ruta 40: quién era el hombre de El Bolsón que murió tras evacuarse del incendio en Puerto Patriada

Un trágico choque ocurrió este martes en Chubut sobre la Ruta 40. Dos autos colisionaron de frente y, por el siniestro, se reportó una víctima fatal. La misma fue identificada como unquien trabajaba en un camping en Puerto Patriada y se había evacuado de la zona por los incendios forestales.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, relató que el hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1910, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón.

Allí, por razones que aún están en materia de investigación, impactaron de forma frontal un Renault 11 -en donde viajaba un hombre de El Bolsón- y un Volkswagen Fox -en el que viajaban dos personas de Lago Puelo y Trelew-.

Por el incidente vial, el hombre a bordo del Renault perdió la vida, mientras que el resto de los involucrados resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Lago Puelo.

Foto: Gentileza.

Quién era el hombre de El Bolsón que murió en el choque sobre la Ruta 40

La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, un vecino de la localidad de El Bolsón de 45 años.

Según reportaron las autoridades locales, el hombre trabajaba en uno de los campings de Puerto Patriada y, en medio de la evacuación general, se quedó a ayudar a los brigadistas que combaten el incendio aportando sus conocimientos del terreno del lugar.

Por este motivo, se fue recién en horas de la madrugada, ya que, según detalló el intendente de El Hoyo, César Salamín, a Diario Jornada, hubo un camino cortado por las llamas que ocasionó que Protección Civil debiera abrir un corredor, el cual estuvo seguro recién en horas de la madrugada para terminar de retirar a las personas que habían quedado varadas en inmediaciones del incendio.

La muerte de Marriezcurrena generó gran conmoción en la comarca andina: el equipo local de fútbol, Afuca El Bolsón, lo despidió a través de sus redes sociales.

«Gran persona, solidario, respetuoso y deportista de ley. Acompañamos a familiares y amigos en este triste momento. Abrazo al cielo, Leo Adolfo Marriezcurrena. QEPD, hasta siempre. Honraste el fútbol, gracias por eso», indicaron .