La Universidad del Comahue en Roca decretó duelo institucional por la muerte de un exestudiante

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de Roca declaró duelo institucional este martes por el fallecimiento de Facundo Martínez, exalumno de la casa de estudios e hijo de integrantes de la comunidad universitaria. La facultad justificó además la inasistencia de estudiantes, docentes y nodocentes desde las 14.

Duelo institucional en la Fadecs por la muerte de un exalumno

A través de un comunicado difundido por la Facultad, se informó que el duelo fue dispuesto «con motivo del fallecimiento de Facundo Martínez, hijo de nuestra compañera nodocente Mercedes Jerez Diez y de nuestro graduado Jorge Martínez, y además ex alumno de la institución».

Desde la casa de estudios señalaron además que la medida busca facilitar el acompañamiento a «la familia, compañeros y afectos de Facundo en su despedida». La Facultad expresó su «más profundo pesar y las condolencias institucionales de esta Comunidad Académica a sus padres, familiares y afectos».

El fallecimiento de Facundo Martínez también generó una profunda conmoción en los Bomberos Voluntarios de la ciudad, institución de la que formó parte durante varios años. A través de un comunicado, el cuartel expresó su despedida y recordó su trayectoria dentro del cuerpo activo.

El emotivo mensaje de Bomberos Voluntarios de General Roca

Desde el cuartel explicaron que Facundo inició su formación como aspirante durante el período 2015/2016 y juró como bombero voluntario en 2016. Durante su paso por la institución participó de guardias, capacitaciones, servicios e intervenciones que compartió junto a sus compañeros.

En el mensaje difundido este martes, los bomberos destacaron que, aun después de solicitar su baja en 2023 por motivos laborales, mantuvo un fuerte vínculo con el cuartel. «Te vamos a extrañar una banda, Facu. Que descanses en paz, compañero. ¡Saludo uno por vos!», expresaron en el tramo final de la despedida.