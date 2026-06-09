Universidades y Gobierno acuerdan una suba del 24,33%, pero sigue en pie la demanda en la Corte Suprema

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas podría ingresar en una nueva etapa. Este martes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) prevé firmar un acuerdo salarial y presupuestario que contempla aumentos para docentes y no docentes, además de refuerzos para distintas áreas del sistema universitario.

La propuesta incluye una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos y otros compromisos económicos destinados a becas, hospitales universitarios y establecimientos preuniversitarios. Pero, los rectores aclararon que el entendimiento no implica abandonar la demanda judicial por el financiamiento universitario.

Acuerdo salarial con fondos para becas y hospitales

Según informó Infobae, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, detalló que la oferta contempla un incremento del 21,33% en julio y otro 3% en octubre. Además, indicó que este miércoles se realizaría una reunión paritaria con los gremios para discutir los próximos pasos.

Yacobitti explicó que la recomposición busca compensar pérdidas acumuladas de los últimos años y evitar que los salarios universitarios continúen deteriorándose frente a la inflación durante 2026.

El acuerdo también prevé un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico del país.

A eso se sumaría una partida específica de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios. Las conversaciones también incluyen una discusión particular sobre los salarios del personal docente de los colegios preuniversitarios.

La demanda por la Ley de Financiamiento seguirá en la Corte Suprema

Pese al acercamiento entre las partes, los rectores sostuvieron que el frente judicial continuará abierto. “No retirarán la demanda”, señalaron en referencia al reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que analiza la Corte Suprema de Justicia.

La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.

Desde el Gobierno sostienen que la ley aprobada por el Congreso no cumple con los requisitos de administración financiera porque no identifica el origen de los recursos necesarios para su implementación.

Desde Conadu manifestaron cautela frente a las negociaciones. “Por ahora, es todo informal. Entonces no se puede dar crédito a eso. Tenemos que ser muy cuidadosos y serios porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosas que no hace hace años”, señalaron al ser consultados por Infobae.