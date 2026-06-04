El Gobierno sin acuerdo con las universidades: ofreció más fondos pero pidió retirar la demanda por la Ley de Financiamiento

El Gobierno nacional y las universidades avanzaron esta semana en una negociación que incluyó una propuesta de aumento salarial del 24,3%, pero no lograron cerrar un acuerdo. El principal obstáculo fue la exigencia oficial de retirar la demanda judicial por la Ley de Financiamiento que espera definición de la Corte Suprema.

La reunión se realizó con perfil bajo y sin difusión pública. Participaron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según publicó TN.

Aumento salarial para universidades y el reclamo por la Ley de Financiamiento

La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3% para recuperar parte del deterioro acumulado entre 2024 y mayo de 2026. Trascendió que el esquema preveía un pago del 21,3% en junio y otro del 3% en octubre.

Además, el Ejecutivo ofreció crear una comisión técnica para revisar las diferencias pendientes de 2024 y establecer negociaciones paritarias trimestrales para evitar nuevos retrasos salariales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dio la oferta a los rectores.

El paquete también incluyó un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50 mil millones destinado a hospitales universitarios.

Por otra parte, las universidades esperan una convocatoria oficial para discutir el reparto de más de $79 mil millones destinados a hospitales universitarios. El congelamiento de esos fondos había generado advertencias sobre posibles dificultades para sostener la atención.

La demanda judicial que frenó el acuerdo entre el Gobierno y los rectores

Fuentes universitarias consultadas por TN consideraron que la propuesta económica era «razonable». Sin embargo, rechazaron la condición planteada por el Gobierno para avanzar: retirar la demanda que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Esa normativa contempla actualizaciones de salarios y becas según la evolución del IPC. De acuerdo con estimaciones mencionadas durante las negociaciones, su aplicación implicaría una erogación cercana a los 2,5 billones de pesos.

Los rectores fueron categóricos al rechazar el pedido oficial. “Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, afirmaron a TN.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que el CIN, presidido por Franco Bartolacci, no está dispuesto a retroceder en el plano judicial. Las conversaciones continúan y existe expectativa de que las negociaciones tengan nuevas definiciones durante los próximos días.