Las briquetas dan trabajo y calor en hogares del Alto de Bariloche

Cuando se juntaron por primera vez en el centro comunitario Nido del barrio Vivero en 2018, esas mujeres en busca de alguna salida laboral no imaginaron que, con tiempo y esfuerzo, podrían darle forma a un emprendimiento productivo que tendría continuidad al día de hoy.

Con las bajísimas temperaturas y la inminente llegada del invierno, las mujeres que dieron forma a «Briquetas Patagónicas» no paran de producir durante los dos días que tienen disponibles en la semana en el centro del barrio Vivero para poder responder a la demanda.

«Todo esto empezó de la manera menos pensada. Nos reunió Julieta Linares, del CAAT 4, para encarar algún proyecto. De repente, se nos ocurrió hacer leña ecológica. El precio de la leña se estaba yendo a las nubes y nosotras no teníamos trabajo», resumió Micaela Sánchez, de 24 años, una de las integrantes de Briquetas Patagónicas. La joven está abocada a terminar el colegio secundario por la noche en el barrio Levalle.

En ese entonces, las mujeres buscaron información acerca de cómo hacer briquetas y lo que empezó como una iniciativa para autoabastecerse terminó convirtiéndose en un emprendimiento del que hoy forman parte siete mujeres de los barrios Vivero y Arrayanes.

Julia Marinao tiene 36 años y se sumó al emprendimiento a través de su hermana, Belén, cuando se quedó sin trabajo. «Ella me dijo que probara y me enseñaron todo lo que habían aprendido. Ahora agradezco tener esta fuente de trabajo», confió esta mujer que es madre de dos niñas de 8 y 16 años.

Cuando se les consulta por el proceso de elaboración, Sánchez describió: «Hacemos un leño ecológico con material reciclable, como papel, maples de huevos y aserrín. Todo el proceso es largo y bien artesanal».

Por lo general, las mujeres se toman un día para llevar adelante el proceso de picado del material que luego, se deja en remojo. Finalmente, se hace el prensado. Por día, las mujeres producen unas 150 briquetas. Eso sí, aclaran, el número se logra si ninguna falta. «El problema es que tarda en secarse alrededor de un mes o dos», acotó Sánchez.

En un comienzo, las mujeres pidieron la colaboración de la escuela técnica Nehuen Peumán que construyó una prensa de madera para comprimir el material. Con el uso intensivo, se rompió y mandaron a hacer otra de hierro.

Marinao admitió que los primeros días de trabajo, les solía faltar material. «Ahora -agregó-, ya estamos cancheras. Tenemos bastante papel. Los vecinos nos donan cartones y maples y, no se tira nada».

En esta época del año, las mujeres no registran demasiadas ventas ya que la mayor cantidad de pedidos surgen en invierno. «La briqueta es un suplemento. No reemplaza a la leña pero es buena porque cada una dura entre 30 y 40 minutos. Es más segura», dijo Sánchez y contó que como durante varios meses, no pudieron producir porque el centro comunitario no tenía luz, ahora «trabajan a contrarreloj».

Al momento, las mujeres acumulan un stock de 46 bolsas. Cada una tiene un valor de 250 pesos y contiene 20 briquetas. Los clientes suelen comprar entre cinco a diez bolsas.

«Comenzamos de cero, nos gusta lo que hacemos y sé que vamos a llegar más lejos. La gente vuelve y nos dice que lo que hacemos es muy bueno. Encima es todo material reciclado, no se apaga en seguida y no larga olor», concluyó.

DESTACADO

Hay tres puntos de venta: en centro comunitario del barrio Vivero y en las sedes de las juntas vecinales Arrayanes y Los Coihues. El teléfono de contacto es (2944) 53-8865.