Las Ciencias de la Tierra que atraen a los expertos hacia Roca 

El talento y el ingenio son pilares entre los casi 70 agentes del IIPG | Foto: Alejandro Carnevale.

Paso Córdoba, el “Valle de losTitanos” al sur del ejido, la barda norte, todos son sitios con potencial que quizás venían pasando desapercibidos para muchos. Pero científicos de la zona, de otras provincias e incluso de otros países llegan hasta aquí y se quedan a estudiarlos, entusiasmados en su curiosidad y alentados por los hallazgos.

El Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) fue creado el 22 de mayo del 2009, recordó en diálogo con RÍO NEGRO Alberto Caselli, director de la institución, ubicada en calle Av. Roca a metros del emblemático Monumento a la Manzana.

Sus equipamientos les permiten brindar estudios para el Gobierno, empresas y museos | Foto: Alejandro Carnevale.

En este 2025, dijo este doctor en Ciencias Geológicas, “como otros institutos similares, el IIPG viene sufriendo el embate económico, a partir de la reducción del presupuesto”, pero eso no impide que sus casi 70 integrantes sigan ingeniándoselas para lograr resultados, por la labor propia y también en conjunto con otras entidades.

Así, entre tantos proyectos vigentes, han podido sostener las líneas de investigación dentro del área de Ciencias de la Tierra, con hallazgos de fósiles en zonas comprendidas dentro del ejido roquense, como un Saurópodo Titanosaurio de tamaño mediano encontrado en el Área Natural Protegida. Esas piezas, como otras, luego son preparadas en las instalaciones ubicadas dentro del edificio de la Terminal de Ómnibus local, para ser estudiadas y exhibidas.

También desarrollan el Proyecto de Investigación “Ciencia Ciudadana”, en Paso Córdoba y el balneario Apycar, donde analizan la calidad del agua del río Negro y, junto al Municipio, interactuan con distintos actores sociales, clubes y escuelas.

Las alternativas apuntan a su vez, hacia temáticas tan diversas como la Criminalística, en las que los científicos cooperan desde la “tafonomía actualista”, para reconocer el impacto de insectos y hongos en tejidos blandos y esqueletales enterrados, encontrados en contextos áridos como los norpatagónicos.

Con una trayectoria que se consolida entre las carreras afines de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el CONICET, del que depense, el IIPG pudo aportar en este último tiempo al trabajo en provincias vecinas como Neuquén, donde se descubrieron dos nuevas especies de dinosaurios, herbívoros, que vivieron hace 91 y 95 millones de años, así como también un cocodrilo marino de 150 millones de años, que habitó en la zona de Loncopué.

La trayectoria del IIPG se consolida entre las carreras afines de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el CONICET | Foto: Alejandro Carnevale.

Según ejemplificó Caselli, además monitorearon “cómo las rocas pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos energéticos y ambientales actuales, desde el almacenamiento seguro de CO₂ en formaciones geológicas, una estrategia clave para mitigar el cambio climático, hasta analizar la composición y el comportamiento de distintos tipos de rocas, para identificar recursos no convencionales y comprender cómo se fracturan, información esencial para aprovecharlos de manera responsable y eficiente”.

Finalmente, la obtención de becas en Alemania y Francia, así como subsidios internacionales para investigación provenientes de Estados Unidos y Suiza, los respaldan para avanzar cuando lo presupuestario en el ámbito nacional es una limitante. Y se vuelve, hay que decirlo, un reconocimiento para el talento de los investigadores que eligieron a Roca como base.