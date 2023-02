Las Grutas: “Identificaron a los policías que me golpearon tras un control de alcoholemia” 

“Unas imágenes permitieron identificar a los policías que me agredieron tras el control de alcoholemia. La fiscalía me citó para mañana (13/2), pero sé que se está avanzando en la investigación”. Con estas palabras José Corsi, el residente de 61 años, que fue salvajemente agredido tras ser testeado en un control de alcoholemia, se refirió al avance de la denuncia que realizó sobre el tema.

“Sigo muy lastimado. Mientras una mujer policía me abordó en el auto, en el que me habían dejado permanecer, otros 3 me bajaron a la fuerza y me golpearon en la cabeza, me patearon, me pisaron las manos” aseguró en diálogo con «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la fiscalía a cargo de la investigación (que encabeza el fiscal Gustavo Arbués) aseguraron que están tratando de determinar “a qué unidad pertenecen las personas que aparecen en un video (que comenzó a circular en las últimas horas) y que fueron denunciadas, porque hay versiones de que algunas serían del cuerpo de seguridad vial de la Provincia y otras de la comisaria de Las Grutas”.

También están abocados a definir “que rol ocupó cada uno, puesto que en el video se observa que algunos agredirían y otros permitirían la violencia”.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el día 4 de este mes, y fue denunciado por Corsi horas más tarde. Fue a la altura de la tercera bajada, sobre calle Jacobacci, a una cuadra de la peatonal. En la presentación que realizó el vecino relató que tras la golpiza lo llevaron en calidad de demorado a la comisaría nº 29, en la que permaneció varias horas.

Escuchá a José Corsi en «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RAIDO:

