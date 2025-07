Las hepatitis aumentan y la prevención es un desafío en salud: el panorama desde Neuquén

El Día Mundial contra la Hepatitis, 28 de julio, es un día para conocer y reflexionar sobre una enfermedad afecta a más de 250 millones de personas en el mundo y produce 1,2 millones nuevas infecciones por año, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Se trata de una inflamación del hígado que puede tener diversas causas, pero las más comunes son las infecciones virales. Y las estadísticas revelan que esta patología es un desafío urgente para la salud pública global y nacional.

Marina Llamosas, médica hepatóloga del equipo de Hepatología y trasplante de la Clínica Pasteur (Matrícula 5558), dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre la temática luego de atender pacientes a diario en consultorio y seguirlos durante sus tratamientos.

“Las hepatitis virales están siempre presentes. Hay formas por las cuales el Ministerio (de Salud) logró bajarlas, por ejemplo, con la vacuna de la hepatitis A a los recién nacidos. Con eso redujo la enfermedad en pacientes, pero el virus sigue dando vueltas”, explicó.

Según fundamentó, esa medida -que se tomó hace un poco más de diez años- tuvo un impacto positivo, pero hay mucha población adulta que no tiene inmunidad, entonces quedan expuestos a la hepatitis.

“En el caso de la Hepatitis B, tenemos ahora un brote de enfermedades de transmisión sexual porque la gente no se está cuidando. Tenemos varios casos de hepatitis B aguda y cada tanto se encuentra alguna B crónica, lo que después predispone al paciente a cirrosis o a un cáncer de hígado”, detalló.

Existen cinco tipos de hepatitis (A, B, C, D y E). La A y E se transmiten por el consumo de alimentos o agua contaminada, mientras que la B, C y D; por contacto con sangre infectada u otros fluidos corporales. La B y C son las más peligrosas ya que pueden volverse crónicas y desencadenar cirrosis o cáncer de hígado.

“La hepatitis puede llevar a la muerte o necesidad de trasplante hepático”, aseguró la profesional. “Además de cirrosis y hepatocarcinoma (que se da en las hepatitis cuando son crónicas), en la hepatitis aguda, la mayoría se autolimita, pero un porcentaje puede llevar a muerte o requerir trasplante”, agregó.

Lo más frecuente en el consultorio es hepatitis B aguda, según la referente neuquina. “De los hospitales o de las salitas nos llaman y nos consultan para ver cómo seguirlos. Sabemos que hay un aumento de las hepatitis B agudas”, dijo Llamosas.

“En el consultorio cuando uno hace todo el chequeo de los anticuerpos, la mayoría de los adultos tienen los anticuerpos para la hepatitis A. Porque la Argentina es un país de tercer mundo y todavía nos falta mucho para resolver el saneamiento de aguas y la limpieza”, aseguró. “A los niños ya se los está vacunando, pero los adultos que no tuvieron contacto son los que ahora están en riesgo”, explicó.

Con el avance de la medicina y la ciencia, ahora hay varias formas efectivas de prevenir y combatir la enfermedad. Según identificó la especialista, el principal es la inmunización y aplicarse las vacunas disponibles sea infante o adulto.

Además, mantener sexo seguro con protección mediante preservativos; por otro lado, mantener la higiene personal. Lavarse las manos regularmente y evitar el consumo de agua o alimentos contaminados. Evitar compartir objetos personales: como cepillos de dientes, jeringas o elementos cortopunzantes.

Otra cuestión fundamental, según la profesional, es realizarse chequeos médicos periódicos, un análisis para la detección temprana, especialmente si es una persona considerada de riesgo.

Los grupos de riesgo a la hepatitis

Si bien cualquier persona puede contraer la enfermedad, hay grupos más vulnerables. Los más propensos a contraerla son las personas que reciben transfusiones de sangre o tratamientos de hemodiálisis, quienes tienen múltiples parejas sexuales sin protección y quienes viven en zonas con condiciones sanitarias precarias.

Además, los bebés de madres infectadas con hepatitis B también corren alto riesgo si no reciben vacunación temprana.

Vacuna contra la Hepatitis B: se debe solicitar

Para la hepatitis B también existe una vacuna obligatoria para todos desde el año 2012 dentro del carnet nacional de vacunación. “Lo que sucede es que muchos adultos no van a solicitarla y es muy importante que se vacunen”, enfatizó. Son tres dosis, universales y gratuitas.

Medicamento para la hepatitis C: ahora tiene cura

En el caso de la hepatitis C, no tenía cura, pero a partir del 2013 hay un nuevo grupo de medicamentos, los antivirales de acción directa, que tienen una tasa de éxito de más del 95%. “La hepatitis C, que hasta el 2013 no tenía cura, ahora es una enfermedad que tiene cura”, afirmó Llamosas.

La hepatitis va en aumento según datos nacionales

Según los boletines epidemiológicos nacionales, en 2024 se reportaron en Argentina 70 casos de hepatitis A y en el primer trimestre del 2025, ya se acumulan 69. El promedio anual, post vacuna, era de 31 casos por año.

Las estadísticas de hepatitis B son distintas, según las denuncias registradas. El año pasado se reportaron 167 casos a nivel nacional. En el primer trimestre del 2025, 206 casos, lo que demuestra que va en ascenso. La prevalencia en la Argentina es de 2%.

Sobre la hepatitis C, en 2024 hubo 1.400 casos diagnosticados y no hay datos de 2025 hasta el momento. La prevalencia estimada por la OMS es de 1%.

Según indicó la profesional, en la región no hay estadísticas oficiales.