Las históricas etapas que vuelven para la Regata 2026

Llega la 50ª edición de la Regata del Río Negro, y con ella, una cita con la historia. Del 8 al 18 de enero de 2026, la leyenda regresa al agua para escribir un nuevo capítulo de esta aventura dorada.

Serán nueve etapas de pura adrenalina, dos descansos y una sola emoción que unirá una vez más Neuquén y Río Negro a través de la fuerza del canotaje y del espíritu de quienes lo viven como una forma de vida.



Regresan las etapas míticas, aquellas que guardan la memoria de miles de historias, hazañas y sacrificios. Para esta edición vuelve a cobrar vida tramos emblemáticos como Chelforó – Chimpay, el Bocatoma de Luis Beltrán – Choele Choel y el parcial entre la Balsa de Guardia Mitre y La Cantera, el más extenso de toda la edición 2026.



Cuando se empezó a pensar la Regata de los 50 años, hubo dos objetivos primordiales: volver a correr sólo con K2 y recuperar parciales históricos. El anhelo era poder unir dos etapas que fueron un clásico por mucho tiempo: Chelforó – Chimpay y Chimpay – Choele Choel, que se corrió por última vez en el 2009.

Un año después, a poco de que el río llegue al Bocatoma -una joya de la ingeniería hídrica que permite irrigar todo el Valle Medio-, se colocaron en el cauce principal cubos de cemento de gran porte para garantizar el ingreso de agua al Bocatoma. El río dejó de ser navegable en esa parte.



La etapa entre La Balsa de Guardia Mitre y La Cantera tiene dos particularidades. Primero, es un parcial clásico de la Regata antigua; por el otro tiene un significativo muy importante, porque la entrada a La Cantera es justo en el kilómetro 1. 000 de la Ruta 3, donde fallecieron en 1999 los recordados palistas José Luis Marello y Gabriela Cassano.

Falta muy poco para el estreno del documental de la Regata del Río Negro

Pretender contar medio siglo de vida en un solo documental, es un desafío. En el intento de atraparlo todo, seguramente siempre habrá algo que se escapa. Es por eso que “Una historia escrita en el agua”, el trabajo audiovisual que prepara Diario Río Negro para honrar a la Regata más larga del mundo, fue a la búsqueda de la esencia, de todos aquellos matices que la hacen especial.



Lo que se va a mostrar es mucho más que un largometraje con principio, desarrollo y final. Es un homenaje a todos aquellos -los que están en el film y los que no- que construyeron el mito que pronto celebrará los 50 años. El estreno de este trabajo será el sábado 15 de este mes a las 14, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.