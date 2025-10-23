«Una historia escrita en el agua», el desafío de condensar los 50 años de la Regata en una hora de documental

Cincuenta años donde el río fue escenario, testigo y protagonista de una de las epopeyas deportivas más emblemáticas del país y del mundo. La Regata Internacional del Río Negro celebra su edición dorada, y contar su historia en un documental fue mucho más que recopilar imágenes, datos y entrevistas.

El próximo 15 de noviembre Diario Río Negro estrenará “Una historia escrita en el agua”, un trabajo audiovisual que intentará concentrar la vida interior de la prueba de canotaje más larga del mundo.



El documental busca capturar el alma de una competencia que, más allá de los resultados, se mide en pasión, compañerismo y sacrificio. La idea del largometraje es meterse de lleno en los recuerdos de quienes la viven desde adentro: los palistas, los organizadores, la gente que la disfruta desde la orilla y que año a año acompañan a la Regata. Una prueba que transforma en fiesta a cada una de las ciudades anfitrionas, al comienzo o al final de cada etapa.



“Una historia escrita en el agua” es un homenaje que intenta condensar medio siglo de vida, esfuerzo y sueños compartidos. El desafío fue traducir esas emociones en imágenes, además de rescatar del archivo y de la memoria colectiva, la esencia de lo que significa ser parte de la Regata más larga del mundo.

“Es contar más de 50 años de historia, con todas las aristas que esto tiene: la organización, la camaradería, la asistencia, la competencia, la naturaleza… Entonces tratar de compilar y condensar todo en un documental de una hora, fue quizás el desafío más grande”, sostiene Ezequiel Epifanio, guionista del documental.



Una escena del rodaje. Balneario de la Isla 58 de Villa Regina, en enero del 2025.

“La Regata tiene todo como para poder hacer un buen documental: un viaje, una competencia, un objetivo muy claro, conflictos, tiene todo… Como rionegrino, tener la oportunidad de trabajar en una competencia tan importante como lo es la Regata, para mí fue un anhelo cumplido. Y la verdad que estoy muy contento con el producto que se logró”.



“No es solamente una carrera. Es un montón de personas que se reúnen una vez al año y que tienen una camaradería impresionante entre ellos. Es como una gran familia que se junta 10 días a correr la Regata más larga del mundo. Y eso es maravilloso”, agrega el director de este trabajo audiovisual, Roberto Chacha Etchegoyenberri. “Siempre nosotros los realizadores, editores, decimos que podría haber sido mejor, pero creo que esto está muy bien”.



El documental no pretende explicar una competencia, busca contar una pasión. Esa que nació en 1965 y que, año tras año, sigue fluyendo río abajo, uniendo generaciones, decenas de clubes náuticos, provincias y también países.

A correr la Regata han venido los mejores exponentes del canotaje mundial de todas las épocas. A lo largo de las 49 ediciones disputadas, hubo dos triunfos extranjeros: en 2017 los vencedores fueron el español Kiko Vega junto al esloveno Jost Zakrajsek; y en el 2024 lo hicieron los franceses Jeremy Candy y Quentin Urban, completando la triple corona ya que la dupla fue también campeona mundial y ganadora del Descenso del Sella.



Mientras el río sigue su curso, también lo hace la historia. La escriben cada uno de los palistas que se animan al desafío de hacer cientos de kilómetros en el agua, también los aficionados que aplauden desde la costa y todos los pueblos que acude al llamado anual del Negro. Cincuenta años después, la Regata sigue alimentando la leyenda. Es que algunas historias, como el agua, solo fluyen y no se detienen jamás.