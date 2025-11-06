La Regata cumple 50 años: el encanto perdura en el tiempo

De los primeros a los últimos, de Focarazzo-Roza a Salinas- Cáceres. La Regata va en busca del ganador de la edición de los 50 años.

La historia del libro dorado de la Regata del Río Negro la comenzaron a escribir Oscar Roza y Oscar Focarazzo, la dupla que le abrió el camino a la leyenda por ser los primeros ganadores de la travesía. El último capítulo fue obra de Julián Salinas y Juan Ignacio Cáceres, los campeones vigentes de la travesía después de ganar la 49° edición en enero de este año.



Medio siglo después, las aguas siguen hablando, el río Negro guarda sus nombres y todos quieren ser parte de la edición de los 50 años de la Regata, que se correrá a partir del próximo 8 de enero.

Buena parte de la memoria viva alrededor del mito podrá verse en el documental “Una historia escrita en el agua”, 50 años de la Regata más larga del mundo, que se estrenará el próximo 15 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura de Viedma.



Para esta edición dorada del 2026, la organización de la prueba, siempre a cargo del Club Náutico La Ribera, echó una mirada atrás y decidió volver a las fuentes, es decir regresar a aquellas batallas en el agua divididas en nueve etapas, tal como sucedía hace décadas atrás.

El valor simbólico que tiene esta edición especial es muy fuerte, y es por eso que ningún palista se la quiere perder. Muchos regresan para honrar al río y a la Regata, y otros para ganar y quedar en la historia de una competencia única en el mundo del canotaje.



Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo se quedan con la Regata del año 2000, la primera de las 14 pruebas que ganaron juntos. (Foto Archivo Río Negro)

Glorias del canotaje neuquino como Juan de la Cruz Labrín y Ariel Basualto prometen estar en la fiesta de la 50 años, donde también se dará el regreso de los ‘reyes del río’, la dupla más ganadora de la prueba compuesta por el maragato Néstor Pinta y el beltranense Martín Mozzicafreddo, ganadores de 14 edición de la Regata, la última en el 2019.



Juan de la Cruz Labrín y Roberto Paco Bustos al llegar a Viedma, cuando ganaron la Regata de 1985. (Foto Archivo Río Negro)

También regresarán a estas aguas en el 2026, los neuquinos Franco y Dardo Balboa, bicampeones de la prueba, al igual que los representantes de la Comarca, Damián Pinta y Facundo Lucero, vencedores en las ediciones 2021 y 2022. Son sólo algunos nombres de los tantos que estarán presentes en una edición que promete ser inolvidable.



Franco y Dardo Balboa, cuando ganaron la Regata 2023. Fue la última vez que corrieron la prueba. La dupla regresa para los 50 años.

La del año que viene será una Regata ‘larga’, esta vez con 9 parciales donde se destaca la vuelta de una etapa histórica: Chelforó – Chimpay. “El tramo ya fue transitado por Sebastián Rodríguez, el encargado del balizado y logística, junto a Santiago Fredes, el director de la prueba. Este parcial se corrió por última vez hace 30 años”, afirma Marcelo Barra, el presidente del Náutico La Ribera.

“El balneario de Chelforó es amplio, el río es muy lindo, no corre ya tanto como a la altura de Roca y Regina, pero es un río franco y muy navegable. La llegada es en el balneario de Chimpay, poco antes de la bomba. Es el lugar donde antes de largaba la etapa Chimpay – Choele. La última vez que se corrió ese parcial fue en el 2009”.



La Regata 2026 será un homenaje a todos aquellos lugares, personajes y sus historias que flotan en la memoria colectiva a través de los tiempos, con el río como vínculo necesario de una prueba que ya es más que una carrera. Es leyenda.