Las jugueterías de Neuquén y Río Negro despliegan su ingenio y estrategias para el Día del Niño

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño y las jugueterías de la región ya palpitan su fecha más importante en ventas. Aunque los cambios de calendario y el contexto económico generaron cierta confusión, en muchas ciudades los clientes optaron por anticiparse y elegir regalos con tiempo.

El panorama en Roca, Neuquén y Bariloche

Según datos de Mercado Libre, los bloques de construcción, los peluches y los juegos de mesa encabezan el ranking de ventas de la plataforma en todo el país, con un crecimiento del 32% en unidades vendidas frente al año pasado. El furor por tendencias virales como los muñecos Labubu y los bloques magnéticos se mantiene firme, con más de 100 mil búsquedas en el último mes.

En Roca, dos referentes del rubro coincidieron en señalar que el cambio de fecha -que este año volvió a modificarse y cayó en medio de un fin de semana largo- no favorece las ventas. Fernanda Torres (Matilda, juguetes didácticos), explicó: “Esta es la fecha más importante del año: debería representar entre el 40 y 50% de las ventas anuales. Sin embargo, en los últimos años ese volumen fue bajando. Hoy, a jueves, tengo apenas dos o tres reservas, cuando antes había muchísima más demanda. El cambio de fecha y el feriado de este viernes complican, porque en dos días es imposible vender lo que no se vendió en un mes”.

De Roca a Bariloche y Neuquén: así se preparan las jugueterías para el gran día. Foto Juan Thomes.

Este local ofrece un 98% de productos de industria nacional, con juguetes didácticos, de madera y sin pilas. «Seguimos apostando a lo nuestro, a pesar de que los juguetes importados son más económicos. Trabajamos mucho con madera y con propuestas divertidas que estimulan la creatividad. Incluso chicos de 11 o 12 años se entusiasman con actividades simples como bordar o tejer. El promedio de compra está entre 18.000 y 20.000 pesos, aunque muchas veces se juntan dos o más personas para regalar. Aun así, las familias no dejan de regalar, y nosotros seguimos apostando a que los chicos reciban algo especial en su día«, destacó.

También en Roca, Pilar Martínez Cavallo (Tienda Mínima, La Feliz y Río), remarcó que “este año fue confuso: primero se habló de una fecha, luego se pasó a otra y finalmente quedó el 17. Mucha gente creyó que ya había pasado”. Coincidió en que el feriado incide en la actividad: “El viernes es no laborable y, si bien nosotros abrimos igual, sabemos que el movimiento será menor que un día normal”.

Jugueterías en cuenta regresiva: clásicos, modas y compras anticipadas. Foto Juan Thomes.

Pilar advirtió que desde julio las ventas cayeron “muchísimo” y que el ticket promedio “está a la mitad de lo habitual para esta fecha”. Observa también un cambio de hábitos: “Cada vez más chicos se vuelcan a lo tecnológico desde los 6 o 7 años. Antes vendíamos juguetes hasta los 13 o 14, ahora ese rango se redujo mucho”. A pesar de esto, asegura que mantienen sus tres locales “funcionando a pleno, con variedad de opciones y precios, buena atención y packaging cuidado”.

En Bariloche, una empleada de una juguetería de la calle Moreno resaltó que este año la gente llega con un objetivo claro. “No busca precios, viene decidida a comprar algo puntual”. El furor por la película de Disney Lilo & Stitch colocó al peluche del personaje entre los más vendidos, con precios de 30.000 y 50.000 pesos según el tamaño. También siguen en auge los carpinchos y los muñecos Labubu, y hay interés por los animales de la serie Robo Alive, con valores de 33.000 a 57.000 pesos.

Juguetes de moda y clásicos eternos: las ventas que anticipan el Día de las Infancias. Foto Juan Thomes



En Neuquén capital, Marcelo, vendedor de uno de los locales más concurridos, describió jornadas en las que los diez vendedores trabajaron al mismo tiempo para atender la demanda. Entre los más pedidos mencionó el juego Tapple, los autos Hot Wheels, los Hatchimals y los Labubu. El ticket promedio ronda los 100.000 pesos, con clientes que aprovechan descuentos por pago en efectivo o cuotas con tarjeta para compras más grandes.

De cara al fin de semana, los comerciantes confían en que el movimiento se intensifique entre el viernes y el sábado. “Notamos mucho interés y creemos que el grueso de las compras se hará en los últimos dos días”, coincidieron. Las cuotas sin interés y la variedad de precios siguen siendo claves para que, este domingo, ningún niño se quede sin regalo.

La mirada de las familias

Salimos con un niño de 7 años a recorrer jugueterías de Roca y se notaba que muchos comercios se habían preparado especialmente para la fecha, con más stock que lo habitual. Para quienes buscaban opciones económicas, las cartas de Pokémon, entre 2.000 y 3.000 pesos, estaban entre lo más pedido.

Los clásicos como los Lego, las cartas de Uno y los Dakis siguen vigentes: son opciones que mantienen a los chicos lejos de las pantallas y siempre resultan bien recibidas. Como novedad, la lapicera 3D, que permite crear figuras con hilos de plástico y calor, se ofrecía a 20.000 pesos y despertaba mucho interés.

En el rubro de las muñecas famosas, los precios podían llegar a 100.000 pesos, aunque había versiones alternativas -con algunos problemas de “calvicie”- que se conseguían a la mitad de ese valor.

Qué eligen los argentinos para el Día del Niño

Según datos de Mercado Libre, la categoría Juguetes y Juegos creció un 32% en unidades vendidas respecto a 2024.

Top 5 regalos más elegidos:

Bloques de construcción (+95% interanual) Muñecos de peluche (+79%) Juegos de mesa (+63%) Consolas y accesorios gamer Bicicletas infantiles

Entre las tendencias virales, los muñecos Labubu se mantienen en el top 5 de búsquedas desde febrero, con más de 100.000 búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos lideran su categoría.

Además, la plataforma ofrece descuentos de hasta el 40%, envíos en 24 horas y financiación de hasta 12 cuotas sin interés, lo que impulsa las compras anticipadas.