Día del Niño: entre pantallas y juegos al aire libre, así usan su tiempo libre los chicos en nuestro país

El tiempo libre es una oportunidad para crear, compartir y divertirse, dentro y fuera de casa. Foto archivo.

A días de celebrarse el Día del la Niñez, Argentinos por la Educación presentó un análisis que pone en foco cómo ocupan su tiempo libre los estudiantes de primaria en el país. El informe, basado en las respuestas a los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, compara hábitos y preferencias de los alumnos de 3° y 6° grado y muestra cambios significativos en los últimos cinco años.

Día del Niño: «los adultos debemos ofrecerles alternativas que los enriquezcan»

Entre los chicos de 6° grado, casi nueve de cada diez (89%) usan redes sociales en su tiempo libre. La mayoría (87%) también mira series, películas o videos, y el 68% juega en formato digital. Un 40% además genera contenido para redes sociales, un indicador que refleja que no solo consumen tecnología, sino que también participan activamente como creadores.

A pesar del peso de las pantallas, las actividades presenciales y al aire libre siguen teniendo un lugar importante: el 85% dijo que realiza actividades artísticas, deportivas o físicas, y el 81% se reúne con amigos y amigas fuera del horario escolar.

De la plaza a la tablet: un tiempo libre con opciones para todos los gustos.

Sin embargo, la lectura fuera de la escuela muestra un retroceso: en 2018, el 61% de los alumnos de 6° grado leía libros por fuera del ámbito escolar; en 2023 ese porcentaje bajó al 46%. También el estudio de idiomas mantiene niveles bajos, con apenas un 35% de estudiantes dedicándole parte de su tiempo libre.

En el caso de los más chicos, de 3° grado, el 91% mira dibujos animados, series y películas; el 80% juega al aire libre; y un 42% lee cómics. Entre un 22% y un 26% participa en talleres o clases de baile, arte o música, lo que marca que todavía hay un interés importante por las actividades creativas presenciales, aunque menos extendido que el uso de pantallas.

Para Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, estas edades —de 8 a 11 años— son “especialmente potentes para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo, y la identificación de habilidades y gustos personales en los cuales desarrollar maestría”.

Pero advirtió que “el incremento del acceso a contenidos y recursos digitales es un hecho ineludible, pocas veces acompañado de una adecuada supervisión parental, aun cuando a edades cada vez más tempranas se accede a esos recursos, tan potentes como riesgosos para el desarrollo y la salud integral de los niños y niñas”.

Especialistas apuntan a balancear lo digital con experiencias esenciales de la infancia. Foto archivo.

En la misma línea, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora de Proyecto E, subrayó que “el tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar: es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo”.

Y agregó: “La tecnología es parte del mundo actual, pero su uso excesivo limita experiencias esenciales: jugar, moverse, crear y compartir. Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir. Somos los adultos quienes debemos ofrecerles alternativas que los enriquezcan: un deporte, una actividad artística, un encuentro con amigos, un rato en contacto con la naturaleza”.

El informe permite ver que, aunque las pantallas ocupan un lugar central en la vida cotidiana de los chicos, las actividades tradicionales y el contacto social todavía prevalecen. El desafío, coinciden los especialistas, está en lograr un equilibrio que potencie las ventajas del mundo digital sin desplazar experiencias esenciales para el desarrollo integral.