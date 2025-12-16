Alertan por posible cocaína adulterada en Neuquén: detectaron dos muertes y piden precaución

Las autoridades sanitarias de Neuquén, a través de un comunicado oficial del Gobierno, emitieron una alerta ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en la ciudad capital y sus alrededores. Informaron que se detectaron dos muertes en los últimos cinco días y piden extrema precaución.

En el comunicado publicado este 16 de diciembre remarcaron que las muertes estarían vinculadas al consumo de dicha sustancia y se dio en personas que registraron «síntomas no habituales para este tipo de droga».

Además detallaron que hay un tercer paciente que se encuentra internado en terapia intensiva con el mismo antecedente de consumo de cocaína.

Desde el Sistema Público de Salud realizaron un pedido de precaución a la población para que eviten el consumo. También solicitaron a aquellas personas que hayan consumido y presente cualquier tipo de síntoma que no sea habitual en este tipo de consumo que concurran al centro de salud u hospital más cercano.

Consumos problemáticos: apoyo y asistencia en Neuquén

Por otra parte desde el Gobierno recordaron que quienes padecen de consumos problemáticos pueden recibir asistencia en la provincia de Neuquén.

Las personas pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.