Las Palmas: «Lo que se haya hecho se hizo sin permiso municipal», aseguró Nicola

El pedido del Ejecutivo de Neuquén para que el local nocturno «Sens» no pueda funcionar donde antes operó «Las Palmas» fracasó en el deliberante, pero el MPN intentará en una nueva sesión que se prohíba la actividad nocturna en Primeros Pobladores, entre Linares y la multitrocha. El secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, dialogó con RÍO NEGRO RADIO acerca de los motivos que llevan al ejecutivo a insistir con la marcha atrás de la apertura y afirmó que no se realizaron los trámites municipales.

La desaparición de Sergio Avalos hace 20 años en el lugar, cuando el boliche se llamaba «Las Palmas», fue el centro de la controversia y parte de los cuestionamientos.

La apertura del nuevo local bailable «Sens» que pretendía inaugurar el 8 de julio con una propuesta diferente y la presencia de un gran DJ parecería verse amenazada por un proyecto de ordenanza que la prohíbe. Se habla de la falta de prefactabilidad del uso del suelo para el desarrollo de la actividad comercial.

El secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, dialogó con RÍO NEGRO RADIO y aseguró que recibieron la solicitud para determinar si el uso del suelo habilitaba el funcionamiento para boliche «pero esa zona no está habilitada para este tipo de actividades y fue lo que se informó desde Obras Particulares», aseguró.

Nicola negó la realización de trámites de permisos municipales en el área de Obras Particulares para llevar adelante el proyecto. «Lo que llegó fue la semana pasada y se contestó que no era de uso para el sector», afirmó. Aseguró que los planos no están actualizados y que hay falta de documentación que permita evaluar y analizar el tipo de actividad a desarrollar. «Lo que se haya hecho se hizo sin permiso municipal, no se ha podido controlar», garantizó.

«Todo el trabajo que hayan hecho en ese lugar fue sin conocimiento del municipio y sin presentar sin hacer la formalidad del caso», reiteró el secretario de Coordinación e Infraestructura. Detalló que soló llegó un pedido de Comercio del municipio para evaluar las condiciones del suelo, pero que la documentación de la obra «nunca tuvo aval del municipio».

Según comentó Nicola, el jueves se presentó un comodato y la documentación de los planos técnicos para poder evaluar la infraestructura, ya que los planos no estaban actualizados. En él, se pedía la habilitación para un restaurante con uso gastronómico y anexo de baile.

Nicola recordó que podría haber una sanción en caso de abrir sin licencias comerciales. «Las normas establecen que para tener determinados funcionamientos tenés que tener licencias comerciales y si no las tenés quedas expuesto a algún tipo de sanción», afirmó.

Las Palmas: qué motiva la ordenanza para prohibir la apertura

Hace dos semanas, el Ejecutivo de la ciudad presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que busca la prohibición de la actividad bailable en el predio donde se pretende abrir «Sens», el nuevo nombre del local.

El único punto de la ordenanza indica cambiar el nomenclador urbano en la calle Primeros Pobladores, entre la rotonda de la multitrocha y la calle Linares, para que allí no se pueda instalar ningún restaurante con actividad bailable, boliche, pub, salón de fiestas, café concert, actividades recreativas nocturnas o comercio similar.

La motivación es la actualización de un plano urbano ambiental. «Implica un estudio de la totalidad de la superficie de la ciudad, hemos ampliado el elegido que paso de 12.000 a 20.000 hectáreas y hace ya más de 25 años que se aprobó el último plan urbano ambiental», comentó.

«La ciudad tiene perspectivas distintas a las que había en su momento», afirmó Nicola, y comunicó que se están proponiendo obras para la expansión de la ciudad. En cuanto a esa zona, comentó que se está iniciando el trabajo para «definir los nuevos usos».

Escuchá al secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, en RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).