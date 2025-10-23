Las voces del otro lado de las rejas: una campaña internacional visibiliza el impacto del encierro en las familias

El impacto del encierro no termina en los muros de una cárcel. Afecta a quienes esperan del otro lado: madres, hijas, hermanas y esposas que sostienen a las personas detenidas y enfrentan, muchas veces solas, el peso del estigma, la distancia y el abandono institucional. Una campaña busca visibilizar las consecuencias del encarcelamiento.

«La cárcel no solo afecta a quien está adentro»

Para poner en el centro esas historias, la organización internacional Prison Insider lanzó junto a ACiFaD (Argentina), Amparar (Brasil), Relais Famille (Canadá), OIP-SF (Francia), Documenta (México) y POPS (Reino Unido) la campaña “Las voces del otro lado de las rejas”, una iniciativa multimedia que busca visibilizar las consecuencias del encarcelamiento en las familias y cambiar la narrativa pública sobre la privación de libertad. Para ver el estreno registrate acá https://us06web.zoom.us/meeting/register/_1LwPJPDQX-jlPIHYCbp6w#/registration

El proyecto incluye una docuserie de seis episodios, con relatos en primera persona que muestran cómo la prisión se extiende más allá del encierro: “La cárcel no solo afecta a quien está adentro. También a quienes esperan, cuidan y sostienen desde afuera, enfrentando la estigmatización y las ausencias”, señalan desde la organización.

Historias que cruzan fronteras

La serie, que se estrenará oficialmente el 23 de octubre en un evento internacional en línea, reúne voces de distintos países y contextos, unidas por la misma experiencia de pérdida y resistencia. La presentación será un espacio de reflexión y encuentro abierto a familiares, periodistas, académicos, activistas y público general, con el propósito de fortalecer redes y promover una mirada más humana sobre la justicia penal.

La campaña busca posicionar a las organizaciones de familiares como actores sociales y defensores de derechos humanos, reconociendo el rol que cumplen en la construcción de acompañamiento y en la denuncia de las condiciones de encierro.

El trabajo de ACiFaD en Argentina

En nuestro país, la iniciativa cuenta con la participación de ACiFaD, una organización integrada por mujeres familiares de personas detenidas y profesionales comprometidos con el acompañamiento y fortalecimiento de los hogares atravesados por la prisión. Su trabajo se centra especialmente en visibilizar los impactos sobre mujeres e infancias, y en generar espacios colectivos de contención y defensa de derechos.

“Visibilizar el dolor y la lucha de las familias es también una forma de construir justicia”, sostienen desde ACiFaD, que desde hace años impulsa políticas de acompañamiento y promueve el debate público sobre las consecuencias sociales del encarcelamiento.

Una red que cruza idiomas y fronteras

Prison Insider, creada en 2015, es una plataforma internacional que recopila y difunde información sobre las condiciones de vida en las prisiones del mundo. Su trabajo busca combatir la tortura, prevenir violaciones a los derechos humanos y ofrecer datos comparativos sobre los sistemas penitenciarios en más de cien países.

Con publicaciones en español, francés e inglés, la organización comparte informes, entrevistas, podcasts y análisis que alimentan el debate global sobre la dignidad de las personas privadas de libertad.

Con “Las voces del otro lado de las rejas”, Prison Insider y sus organizaciones aliadas invitan a escuchar y compartir las historias de quienes resisten desde el otro lado de los barrotes, y a construir una sociedad que mire el encierro también desde las consecuencias que deja afuera.