LATAM Airlines suspendió la ruta entre Neuquén y Chile a pocos meses de su lanzamiento

LATAM Airlines anunció la suspensión de la ruta entre Neuquén y Santiago de Chile, una conexión que había comenzado a operar apenas en marzo de este año. La compañía informó que los vuelos dejarán de estar disponibles desde el 25 de octubre y atribuyó la decisión a una demanda menor a la prevista.

La medida fue comunicada este viernes por la empresa. La compañía explicó que la decisión fue adoptada por el «comportamiento de la demanda que demostró niveles sostenidamente inferiores a los proyectados«.

LATAM suspende los vuelos Neuquén- Chile: qué pasará con los vuelos reservados

La empresa informó que los pasajeros que tengan pasajes emitidos para viajar después del 25 de octubre podrán ser reubicados a través de Buenos Aires, mediante una aerolínea asociada y con conexiones posteriores en vuelos de LATAM. La alternativa, aclararon, estará sujeta a la disponibilidad de lugares.

La compañía detalló que la gestión de protección de los pasajeros se realizará entre el 27 de julio y el 10 de agosto. Durante ese período, los clientes podrán consultar el nuevo itinerario en la sección «Mis Viajes» de la aplicación de LATAM o en su sitio web, mientras que quienes hayan comprado mediante una agencia deberán recibir la información por ese canal.

En caso de que la propuesta de reubicación no resulte satisfactoria, señalaron que los pasajeros tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso del ticket. La empresa indicó que el procedimiento será coordinado según cada caso y de acuerdo con las condiciones de disponibilidad.

LATAM lamentó» profundamente tener que interrumpir esta operación» y reiteró «su compromiso con el desarrollo de la conectividad regional, manteniendo siempre abiertas las puertas para futuras oportunidades de colaboración cuando las condiciones de mercado así lo permitan».

La conexión entre Neuquén y Santiago de Chile comenzó a operar el 29 de marzo pasado con cuatro frecuencias semanales. Los vuelos eran realizados con aeronaves Airbus A320, con una capacidad de 174 pasajeros por avión.

La programación contemplaba servicios los martes, jueves, viernes y domingos. Dicha ruta había sido presentada como una alternativa para reducir los tiempos de viaje y favorecer el turismo, el intercambio comercial y la integración entre ambos paises.