Dictan prisión preventiva a un hombre por agredir a su pareja y violar una restricción judicial en Choele Choel

La Fiscalía Descentralizada de esta localidad formuló cargos contra un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja en dos oportunidades y de incumplir una orden judicial de restricción de acercamiento. Ante la gravedad y reiteración de los episodios, la jueza de garantías interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva del imputado.

Los hechos imputados

De acuerdo con la exposición de la fiscal adjunta Marisa Morandi, el primer hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de diciembre de 2025 en una vivienda de Choele Choel. En esa ocasión, tras una discusión, el acusado tomó a la mujer del brazo y le propinó un golpe de puño en el rostro, provocándole una herida cortante en el labio. Por este episodio ya se habían formulado cargos y dispuesto medidas cautelares que, en un principio, el hombre había acatado.

Sin embargo, la pareja volvió a convivir y en la madrugada de ayer se desencadenó un segundo conflicto motivado por celos. La discusión derivó en una nueva agresión física que le causó a la víctima una herida leve, configurando además un delito de desobediencia, ya que se encontraba vigente la prohibición de acercamiento dictada por la Justicia de Familia.

Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó la denuncia formal de la víctima, los certificados médicos que constatan las lesiones y actuaciones policiales y entrevistas testimoniales.

También se presentó documentación del expediente del Juzgado de Familia y constancias de notificación de las medidas cautelares infringidas.

La postura de la defensa

Por su parte, el defensor adjunto Mario Orlandini introdujo elementos para la teoría del caso de la defensa. Señaló que en el legajo penal consta un certificado médico que acredita que su asistido también sufrió cortes durante el último altercado. Asimismo, manifestó que el imputado había tenido inconvenientes para radicar la denuncia policial correspondiente, por lo que solicitó formalmente que la misma sea recepcionada de manera directa en la Fiscalía.

Resolución judicial y acompañamiento a la víctima

Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la jueza de Garantías Lorena Chavez dio por formulados los cargos. El hombre quedó imputado por el delito de lesiones leves doblemente agravadas (por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género) en relación a los dos hechos, sumado al delito de desobediencia a una orden judicial por el segundo episodio.

Medida cautelar: Con el inicio de la investigación penal preparatoria, la magistrada dispuso la prisión preventiva del acusado por el término de tres meses, plazo estimado para el avance de las pericias pertinentes y la recolección de evidencia de las partes.

Finalmente, se informó que la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) de Choele Choel ya se encuentra interviniendo activamente, brindando el acompañamiento integral y la asistencia necesaria a la mujer con el objetivo de ofrecerle herramientas para salir del ciclo de violencia.