La titular del FMI Kristalina Georgieva visitará el país y desembarca en Vaca Muerta: qué se sabe

La visita de la titular del fondo al país fue anunciada por Luis Caputo a principios de julio. (Foto: archivo)

Bajo una atmósfera de estricto hermetismo y sin una agenda detallada difundida formalmente por la Casa Rosada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, desembarcará en la Argentina el próximo lunes 27 de julio. La gira representará su primer viaje al país desde que asumió la conducción del organismo multilateral en 2019 y tendrá como uno de sus puntos centrales su desembarco en Vaca Muerta, hasta ahora planeado para el martes 28 de julio.

El anuncio de la llegada fue anticipado a principios de julio por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X, donde calificó la relación bilateral como «excelente» y remarcó que la visita permitirá «continuar profundizando el trabajo conjunto en el marco del programa económico en curso».

Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.



Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

De forma paralela, la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, confirmó el viaje durante una conferencia de prensa brindada en Washington, detallando que la titular del Fondo prevé mantener audiencias con el presidente Javier Milei, integrantes del gabinete económico y «otros actores relevantes, incluidos aquellos ajenos al ámbito gubernamental».

Reunión en Casa Rosada y la escala técnica en Neuquén

El itinerario contempla un encuentro bilateral entre Kristalina Georgieva y Javier Milei, la primera cumbre presencial entre ambos en lo que va del año tras la reunión concretada en Nueva York en septiembre de 2025. Tras el paso por el Palacio de Hacienda, se prevé una exposición de la funcionaria internacional y una conferencia ante la prensa.

Según consultó este medio a fuentes al tanto de la visita, el martes 28 se trasladaría al terreno productivo, cuando la comitiva del FMI vuele hacia la provincia de Neuquén. En suelo neuquino, Georgieva sería recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para concretar una recorrida por el desarrollo hidrocarburífero.

La visita sería en la gerencia no convencional de Loma Campana. Si bien desde la compañía mantienen reserva, la elección del área responde al peso histórico y logístico del bloque: por su ubicación geográfica, su nivel de infraestructura y por haber sido el desarrollo pionero del no convencional en la Argentina, Loma Campana es la locación predilecta para las visitas de alto calibre diplomático e inversiones globales.

Para los técnicos del Fondo, la mirada sobre el complejo energético neuquino no es menor: el organismo sigue de cerca la capacidad de generación de divisas vía exportaciones de petróleo y gas como una de las columnas vertebrales para consolidar el equilibrio de las cuentas externas y garantizar la sostenibilidad del esquema financiero argentino hacia los próximos años.