Cipolletti: Música, cortometraje y retratos para mantener la memoria, a 50 años del golpe militar

La muestra llega a Cipolletti, después de su paso por Neuquén y Cutral Co. (Foto: gentileza Son Miradas)

Una propuesta artística para mantener viva la memoria de lo ocurrido en la última dictadura militar en el país, se llevará adelante este sábado, en la biblioteca popular Bernardino Rivadavia de Cipolletti. La inauguración de la muestra fotográfica Imagen y Memoria, Retratos para no olvidar, del colectivo Son Miradas quedará habilitada a partir de las 18 y se podrá visitar hasta el 14 de agosto.

La exposición fotográfica ya pasó por Neuquén y Cutral Co. En algunos casos, con lectura de poemas y charlas de integrantes de los organismos de Derechos Humanos.

Una tarde que permitirá recordar y reflexionar a través de las expresiones artísticas se podrá disfrutar este sábado, con la proyección del cortometraje «Faltó la Luna«, que homenajea a los 30 desaparecidos.

La música aportará su parte de la mano de Tomás Amaya, Maxi Martínez y Luis Giannini que interpretarán canciones que formaron parte del listado prohibido por el gobierno de facto, que asumió el 24 de marzo de 1.976. Desde otra rama del arte, Las Ovejas Descarriadas, Carmen y Mingo, compartirán con el público poesías y canciones.

Luego, estará todo dispuesto para hacer un recorrido guiado por integrantes del grupo Son Miradas, encargados de retratar a los familiares de los vecinos del Alto Valle, Cutral Co y Plaza Huincul, con objetos o las fotografías de sus padres, madres o hermanos que se encuentran desaparecidos.

La muestra se denomina «Imagen y Memoria, Retratos para no olvidar», y consta de 17 fotografías. Este trabajo pertenece a un colectivo de artistas audiovisuales que comenzó a diagramar la propuesta en febrero de 2025 y que está conformado por Daniela Agnelo, Haydée Sandoval, Ivalú Obeid, Marcela Novoa, Lidia Barreto y Omar Maraury.

En las obras no solo están los rostros de las personas desaparecidas, sino también sus familiares: hijos, hermanos, madres, con la intención de delinear un presente entre quienes no están y sus familias.

En algunos casos, los registros fotográficos son con hijos en el monumento donde se los recuerda, en algún lugar de la casa familiar, o con los nietos.

La muestra ya recorrió las ciudades de Neuquén y Cutral Co. (Fotos. Gentileza Son Miradas)

Hasta agosto hay tiempo

El grupo Son Miradas ofrece su trabajo, en conunto con los organismos de Derechos Humanos que trabajan en cada uno de los lugares que visitan y las actividades varían.

En el caso de Cutral Co, en junio pasado además de los retratos se presentó el libro «50 años por 60 poetas», obra compilada por el escritor Gerardo Burton. Los autores locales cuyos textos formaron parte del libro, también formaron parte de la jornada. Se buscó que la fecha coincidiera con el llamado Operativo Cutral Co.

La muestra fotográfica estará abierta para recorrerla hasta el próximo 14 de agosto. El horario para visitarla es de lunes a viernes de 8 a 20, con entrada libre y gratuita. La biblioteca popular Bernardino Rivadavia está en avenida Mengelle N° 575 de Cipolletti.