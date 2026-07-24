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En fotos, así disfrutaron los turistas de la nevada de este viernes en Bariloche

24 de julio, segundo día en la semana que la nieve cubrió Bariloche y toda la cordillera. Fotos de Chino Leiva.

Redacción

Por Redacción

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
Turistas de Brasil disfrutan de la nevada en Bariloche. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
Turistas de Brasil disfrutan la nevada en el Centro Cívico de Bariloche. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
El tren que realiza paseos urbanos en Bariloche, una alternativa para conocer. Foto: Chino Leiva

La nieve regresó a Bariloche. Las garitas de colectivos se convirtieron en refugios. Foto: Chino Leiva

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La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
Turistas de Brasil disfrutan de la nevada en Bariloche. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
Turistas de Brasil disfrutan la nevada en el Centro Cívico de Bariloche. Foto: Chino Leiva
La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva
El tren que realiza paseos urbanos en Bariloche, una alternativa para conocer. Foto: Chino Leiva

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