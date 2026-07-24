Desesperada búsqueda de un hombre de 72 años en Roca

Un hombre de 72 años, llamado Rubén Roberto Flores, es buscado desde este jueves en Roca, luego de que su familia perdiera contacto con él. La Policía difundió sus características y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita determinar su paradero.

Tiene 72 años y buscan su paradero en Roca: las características y dónde informar

Según informó la Policía, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros y tiene tez trigueña. Además, posee cabello canoso y corto y ojos marrones.

Entre sus características particulares, Flores tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la inscripción «NITO», acompañado por una calavera y huesos. No se sabe cómo vestía al momento de desaparecer.

Ante cualquier dato sobre su paradero, la fuerza comunicó que se puede acudir a la Comisaría 31 de Roca, que es la unidad preventiva que interviene en la búsqueda. También se encuentra habilitada la línea de emergencias 911 para comunicar información.

La Policía solicitó que quienes puedan aportar información relevante se comuniquen por los canales oficiales disponibles. Hasta el momento, no se difundieron otros detalles sobre las circunstancias en las que se perdió el contacto con el hombre.