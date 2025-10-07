Liberaron a un zorro que encontraron en el centro de San Martín: qué hacer ante el hallazgo de un animal silvestre

Este fin de semana un zorro colorado apareció en el centro de San Martín de los Andes. La dirección de Fauna de la provincia de Neuquén intervino en el caso, lo liberó en su hábitat natural y dio recomendaciones ante el hallazgo de un animal silvestre.

«Un vecino nos avisó que había un zorro en plena avenida», contó el director del área, Nicolás Lagos. Así, el personal acudió al lugar y «con cuidado para no lastimarlo fue capturado». Luego, el animal fue llevado a la veterinaria para que evalúen su estado.

Según contó el director del área, los animales que se encuentran perdidos en la ciudad son llevados al control para asegurarse de que esté sano, pero también para descartar que haya vivido como una mascota. «Cuando son mascotas y los liberás en su hábitat natural, terminan muriendo porque no tuvieron una adaptación», explicó.

«Te das cuenta de que fue domesticado por su comportamiento, el animal silvestre es más agresivo», explicó y detalló que, en los casos en que los animales han convivido con humanos, necesitan un proceso de adaptación más prolongado. «Hay que enseñarle a cazar, a comer, a vivir en ese estado natural».

Por suerte, este no fue el caso del zorrito encontrado, así que luego de su revisión que lo encontró en condiciones óptimas, fue liberado cerca de la zona de lago Lolog.

Lagos indicó que cada vez es más común el hallazgo de animales silvestres en espacios urbanos, pero que también aumentó la buena conducta de la sociedad. «Desde el año pasado que constantemente recibimos estos avisos. La gente colabora mucho», destacó.

El director de Fauna comentó cómo se debe actuar en caso de encontrar un animal silvestre. «Lo más importante es dar aviso al 0800-66666-36 para que la división pueda ir a asistir al animal», dijo. Asimismo, aconsejó evitar cualquier intento de manipularlo o apropiarse del animal.