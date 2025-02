Licencia trucha: la mujer es de Neuquén, la detectaron en Centenario y dijo que la hizo en Allen

Una conductora que circulaba con una licencia de conducir trucha fue detectada en Centenario. Desde el Municipio señalaron que el carnet que tenía era apócrifo. La mujer, con domicilio en Neuquén, sostuvo que lo había hecho en Allen.

El subsecretario de Tránsito, Transporte y Bromatología, Rubén Reyes, informó que personal de tránsito municipal detectó una licencia de conducir apócrifa durante un operativo de control realizado el martes sobre la calle Jaime de Nevares.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, «el material no era el adecuado, pero a simple vista era idéntica a la original». Además señalaron que «el funcionario que certifica la licencia no coincide con la firma autorizada, y según la fecha de emisión, figura grupo sanguíneo, que ya no forma parte de los datos que deben figurar obligatoriamente en ese documento».

Licencia trucha en Centenario: no figuraba en el registro

El Municipio agregó que este miércoles por la mañana se hicieron averiguaciones en el sistema nacional, «y la persona no figuraba en el registro como tramite iniciado ni como licencia entregada».

Comentó que la mujer argumentó que había hecho el trámite de su licencia en Allen, con domicilio en Neuquén. Para continuar circulando, tuvo que llamar a un conductor designado.

Añadió que desde la dirección de Tránsito se informó a Neuquén «el procedimiento para alertar de la situación, y hoy, tras haber recabado la información necesaria, se realizará la denuncia en la policía».