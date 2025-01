Más de 30 mil conductores podrán renovar de modo virtual la licencia de conducir en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el botón «Muni Express» en su página digital, con la que se podrán hacer trámites virtuales que antes requerían de un turno o la presencia en las oficinas municipales, como la renovación de la licencia de conducir. El intendente Mariano Gaido dijo que serán los primeros anuncios de nuevas facilidades sobre servicios municipales, pero que en enero se conocerán otros beneficios.

«Cuando comenzó la gestión un 80% de los trámites se hacían de modo presencial, hoy esto cambió y el 84% de los trámites se hacen en modalidad virtual«, destacó Gaido, que lideró la conferencia de prensa hoy en la que se dieron a conocer la apertura de modalidades virtuales para trámites que hasta el viernes son únicamente presenciales.

La renovación de la licencia de conducir, se podrá hacer sin ir al municipio, por ejemplo. «La idea es hacerte la vida más fácil, que no tengas pérdida de tiempo en trámites», expresó Gaido.

El otro anuncio estuvo vinculado a la posibilidad de imprimir el libre deuda desde la sección Muni Express, porque e suprimió el sellado que involucraba el trámite.

A los comerciantes, el «Muni Express» le permitirá certificar que no tienen actividad económica (cuando la AFIP solicita, por ejemplo, que no tienen licencia comercial activa) o lograr la habilitación comercial on line, con una certificación posterior que será con código QR.

Debido a la envergadura de los anuncios, acompañaron al jefe comunal el secretario de Modernización, Javier Labrín, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce y el subsecretario de Sistemas, Gonzalo Piñeiro.

Licencias de conducir sin moverse de la casa

«Las licencias de conducir On Line te permitirán gestionar la renovación de licencia, sin moverte del domicilio, con la posibilidad de que ni tengas que venir a la oficina», dijo Gaido, al indicar que se podrá recibir el nuevo carné de conducir, por envío de correo.

Según se describió, en la ciudad de Neuquén, por año, se cuenta con 30.000 conductores y conductoras que hacen el trámite de renovación. La cifra total de emisión de nueva licencias, alcanzaron a 45.000 en 2024.

Otro dato llamativo fue que los pórticos con radar que registran los ingresos en la ciudad detectan, que al menos un 20% de los autos que circulan por la ciudad, no tienen licencia de conducir o está vencida ( inhabilitante para conducir).

Se aclaró que el dato corresponde al dueño o dueña del vehículo, con la posibilidad de que no fuese en ese momento el conductor del automóvil. «Igualmente se comunica de la situación» anómala al dueño del auto sobre su inhabilitación para conducir por falta del carnet, dijo el secretario de Modernización, Javier Labrin.

6 meses sin pagar patente

El botón de «Muni Express» permitirá sacar el certificado de libre deuda de la página, para los trámites de transferencias de dominio. La comuna eliminó también el sellado que involucra el proceso, a fin de facilitar los trámites a los vecinos, sostuvo el jefe comunal. «El municipio te hace la vida más fácil», insistió el jefe comunal.

En los 7 registros de la ciudad de Neuquén, se tramitan unas 300 transferencias al día, señaló la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce.

Se agregó que la primera radicación en Neuquén, ya sea de autos 0 kilómetro o de autos usados pero que no pagaban patente en Neuquén, tendrán el beneficio de 6 meses sin costo.

QR para los comerciantes: un 10% de negocios nuevos en la ciudad de Neuquén

La subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, destacó que el trámite de licencias comerciales se podrán gestionar totalmente on line. La inspección se realizará a partir del inicio del trámite en «Muni Express» y en un plazo de 48 ó 72 horas, se podrá contar con la licencia comercial.

Al término del proceso, se librará un QR, que reemplazará al cartón de licencia comercial.

Destacó que en 2024 hubo un 10% más de aperturas de comercios respecto a 2023. En total cifró en 938 nuevos comercios, en su mayoría, los de cercanía: verdulerías, carnicerías y despensas. Si bien los comercios nuevos se repartieron en toda la ciudad, los de cercanía se notaron en los barrios nuevos: el distrito 7, nombrado por elección de sus vecinos, como Altos del Neuquén.

El segundo rubro de apertura fue el de indumentarias y el tercero, gastronomía.

El botón on line de la página municipal estará habilitado después del fin de semana. «Va a haber más tiempo en el negocio, en la casa o te facilita la vida, será más fácil con Muni Express», reiteró Gaido, en tanto indicó que el lunes ya estará en vigencia el botón de «Muni Express»