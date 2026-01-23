Neuquén repartió a los municipios menos coparticipación de la que había presupuestado en 2025

El gobierno de Neuquén transfirió durante el 2025 recursos de coparticipación provincial y aportes no reintegrables a municipios chicos y comisiones de fomento por más de 773.941 millones de pesos. El grueso se transfirió a las ciudades que están dentro del régimen de reparto automático, cuyos índices de distribución permanecen sin cambios desde 1994, pese a reiteradas promesas de actualización.

Según la información publicada por el ministerio de Economía, el reparto de coparticipación quedó por debajo de lo que se había estimado en el presupuesto, en línea con lo que sucedió con los ingresos corrientes.

El gobierno de Figueroa tuvo menos regalías y menos recaudación propia de impuestos de los que había previsto para el 2025, lo que repercutió en la “torta” que se reparte entre las principales localidades de la provincia.

En total, distribuyó aportes automáticos por 699.235 millones de pesos a los 36 municipios incluidos en la ley 2148. Si bien fue menos de lo que se había proyectado, 729.370 millones según el presupuesto, fue casi un 48% más que en 2024 y quedó por encima de la inflación anual.

En términos nominales, la que más recibió fue Neuquén capital, con 244.794 millones de pesos, y segunda quedó Cutral Co con 65.339 millones, pese a que ocupa el quinto lugar en el ranking de población. Plottier, que es la segunda con más habitantes, recibió un 58% menos: 37.666 millones.

En cuanto a los aportes no reintegrables a municipios sin coparticipación, el total repartido en 2025 fue de 36.338 millones. Estuvieron dirigidos a Barrancas, Caviahue-Copahue, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán, Villa Pehuenia y Vista Alegre.

Esta última fue la que más dinero recibió, con 9.176 millones en el año. Los Miches quedó en el extremo opuesto, con 3.163 millones en aportes.

Santo Tomás, la ganadora de las comisiones de fomento

Los aportes no reintegrables a las comisiones de fomento totalizaron 38.367 millones en 2025. A diferencia de lo que ocurrió con los envíos automáticos de coparticipación, estos aportes tuvieron un incremento significativo respecto de lo presupuestado y también respecto del año anterior. La suba interanual de estos envíos “discrecionales” fue del 60,7%, por encima de la inflación del período que fue 38,5%.

Esto incluyó a las localidades de Aguada San Roque, Chorriaca, Covunco Abajo, Coyuco-Cochico, El Sauce, Guañacos, Los Catutos, Los Chihuidos, Manzano Amargo, Octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo Lil, Quili Malal, Ramón Castro, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Varvarco – Invernada Vieja, Villa Curi Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú y Villa Traful.

La que más dinero recibió en el año fue Varvarco, en el Norte Neuquino, con 2.717 millones de pesos.

El dato no tiene relación directa con la población de la localidad. La que tiene mayor cantidad de habitantes es Villa Traful, aunque quedó séptima en el ranking con 2.254 millones.

Si se cruza la información con el gasto salarial de cada comisión de fomento, Villa Curi Leuvú es la que tiene el mayor gasto mensual en personal (116,8 millones para 80 empleados) y fue la segunda que más aportes recibió de la Provincia en 2025.

Sin embargo, la que paga los sueldos más altos es también Traful, con un promedio de 1,7 millones brutos por cada uno de sus 43 agentes.