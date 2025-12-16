Lionel y una cirugía clave en el Garrahan: su familia pide colaboración para viajar de Neuquén a Buenos Aires

Lionel y su familia viajarán de Neuquén a Buenos Aires para la tercera cirugía del niño: solicitan el aporte de la comunidad. (Gentileza).

Lionel despide el año 2025 con su familia en Buenos Aires. Para Navidad pidió a Papa Noel un auto a control remoto. Su mamá, Solange Contreras, tiene un solo deseo para estas Fiestas: «Que salga todo bien y que me digan: ‘Mamá, fue todo un éxito’. Es todo lo que pido, nada más». El niño de 2 años de Neuquén nació con una cardiopatía congénita y deberá someterse a una nueva cirugía el 7 de enero.

Todo el núcleo familiar deberá instalarse en CABA antes de Año Nuevo, ya que este 29 de diciembre debe realizarse los exámenes prequirúrgicos en el hospital Garrahan, el centro de salud donde «Lio» se atiende. El postoperatorio aún no saben cuánto les demandará, por lo que su estadía en la gran ciudad será «por tiempo indefinido».

Los costos emocionales son altos y los económicos también. «Alquiler, pasajes, comida. Por eso estamos llevando a cabo una campaña solidaria, para poder afrontar los gastos de todo lo que esto conlleva durante el tiempo que tengamos que estar allá», señaló Solange.

La mujer contó que la obra social cubre los gastos de Lionel y un acompañante. Sin embargo, para la familia es importante estar todos juntos en el proceso. «Es angustiante, estresante, se vive con mucha inquietud, es tremendo. Tratamos de no contagiarle esto, sino contagiarle bienestar a él, pero no es un camino fácil», expresó.

Desde al diagnóstico en Neuquén a una tercera cirugía: el camino de Lionel y su familia

Todo comenzó en el año 2023, cuando Solange atravesaba la semana 27 del embarazo. Acudieron a realizarse una ecografía 5D para «ver la carita de su bebé» en alta definición. Sin embargo, «una ecografía que debía ser algo lindo terminó siendo el inicio de una batalla».

Los médicos descubrieron que el corazón de Lionel era diferente: padecía una cardiopatía congénita compleja. Solange explicó que sus piezas estaban algo «desordenadas»: «Tiene varios factores, doble salida del ventrículo derecho (DSVD), comunicación interventor amplia (CIV), estenosis subaórtica y válvula mitral mal ubicada«

El 3 de julio de 2023, Lionel llegó al mundo en una clínica de Neuquén. Aunque nació a término y fuerte, la tregua duró poco. A los siete días, su corazón comenzó a mostrar signos de fatiga, obligando a los médicos a internarlo en terapia intensiva y a colocarle un respirador. La situación se complicó, y a los 14 días fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón.

Allí enfrentó su primer gran combate. Con solo 21 días de vida, el niño entró al quirófano para un «cerclaje de la arteria pulmonar», una técnica para equilibrar el flujo de sangre que su corazón no podía manejar solo. Lionel salió victorioso y pudo irse a casa.

Luego de seis meses, el niño debió volver al quirófano para la «Cirugía de Glenn». La operación fue un éxito, pero al tercer día Lionel sufrió un neumotórax y su corazón se detuvo. Durante diez eternos minutos, no hubo signos vitales. Los médicos tuvieron que perforar su pulmón y reanimarlo con urgencia. Y entonces, contra todo pronóstico, Lionel volvió a la vida.

El tiempo pasó y Lionel cumplió dos años, siempre con una sonrisa y «jugando con sus cables y monitores» como si fueran juguetes, acompañado por su fiel hermana mayor, Guada.

Lionel espera por una cirugía en el hospital Garrahan

Tras un viaje al hospital Garrahan en octubre para un estudio de hemodinamia, se descubrió que la salida de su aorta se estaba cerrando peligrosamente. El tiempo apremia y los planes debieron adelantarse.

Solange Contreras indicó que el 28 de diciembre de 2025, mientras el mundo se prepara para celebrar el Año Nuevo, la familia emprenderá un viaje crucial a Buenos Aires. El 7 de enero de 2026, Lionel ingresará una vez más al quirófano para la «Cirugía de Stansel», una intervención compleja, pero necesaria para seguir escribiendo las páginas de su vida.

«Sabemos que él va a salir de a poco», confió la madre de Lio y recalcó: «Hoy no pido lujo, no pido nada. Solo pido la tranquilidad, la unión y que el gordo salga adelante».

Cómo aportar a la familia de Lionel

Tu aporte, por pequeño que parezca, se convierte en un abrazo gigante para Solange y su familia, permitiéndoles concentrarse en lo único que importa: la recuperación de Lío.

Para quienes deseen sumar su granito de arena a esta causa de amor y esperanza, pueden hacerlo a través de Mercado Pago al alias lioelcampeon (todo en minúsculas). La cuenta está a nombre de su mamá, Solange Estefanis Contreras.