Llega a Cinco Saltos la 10° edición de los encuentros culturales rionegrinos: cómo participar

En junio se desarrollarán los encuentros culturales rionegrinos en Cinco Saltos. Será la decima edición que se realiza. Describieron que serán cuatro las categorías que participarán, entre ellas habrá una para adultos mayores. Hay más de 15 disciplinas en las que podrán participar de esta instancia local.

Los encuentros culturales se desarrollarán el viernes 23 de junio en su instancia local. Aseguraron que la próxima semana comienzan las inscripciones.

Para aquellos que quieran anotarse, las inscripciones comienzan el martes 6 de junio y tendrán tiempo hasta el 16 del mismo mes. En esa semana se desarrollarán las elecciones en la ciudad.

La convocatoria es para las categorías: sub 12, sub 15, sub 18 y adultos mayores. El reglamento de los encuentros los podes consultar clickeando acá.

Cuáles son los rubros que habrá en los encuentros culturales rionegrinos

Detallaron desde la organización del evento que habrán más de 15 rubros en los que podrán participar jóvenes y adultos mayores. En algunos casos las categorías son exclusivas pero en su gran mayoría pueden participar las cuatro. Entre los rubros que se podrán participar están:

Canto solista: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Banda/Grupo Musical: Categoría única de 13 a 18

Hip Hop Y Freestyle: Sub 12, Sub 15, Sub 18,

Solista Instrumental: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Dio/Pareja Danza: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Danza Individual: Sub 12, Sub 15, Sub 18

Danza Grupal: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Teatro/Títeres: Categoría única de 13 A 18

Teatro Individual/Unipersonal: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Dibujo/ Pintura: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Fotografía: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Mural: Sub 12, Sub 15, Sub 18

Videominuto: Sub 12, Sub 15, Sub 18

Cortometraje: Sub 12, Sub 15, Sub 18

Spot: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Artesanías: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Cuento: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Poesía: Sub 12, Sub 15, Sub 18, +60

Historieta/Humor Gráfico: Sub 12, Sub 15, Sub 18

Para consultar sobre informes o la forma de inscripción, se deberán acercar a la Subsecretaría de Cultura ubicada en Primera Junta 80 o enviar un correo electrónico a cultura.municincosaltos@gmail.com.