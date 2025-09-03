Llega Confluencia de Sabores a Neuquén: fin de semana con días frescos pero soleados, el pronóstico

El Jaime de Nevares se prepara para recibir al festival más sabroso de la Patagonia, llega una nueva edición de Confluencia de Sabores. Son más de 70 los puestos gastronómicos que se podrán disfrutar este fin de semana. Te contamos cómo estará el clima.

El festival Confluencia de Sabores regresa al Jaime de Nevares este sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Desde la organización adelantaron que esta edición se podrán encontrar productos que «habitualmente no se consiguen en un supermercado».

Habrá artistas en vivo, juegos infantiles y charlas culinarias.

El detalle del pronóstico del tiempo para este fin de semana durante el Confluencia de Sabores en Neuquén

Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado se espera una jornada fresca con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 16°C. Los cielos se mantendrán despejados y no habrá vientos de gran intensidad.

El domingo las temperaturas continuarán similares, con mínimas de 5°C y máximas de 18°C. Los cielos estarán nublados, con fuerte presencia de nubes. Los vientos alcanzarán los 20 km/h.