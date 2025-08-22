Neuquén: el Confluencia de Sabores traerá productos que no se encuentran en supermercados

Con más de 70 puestos gastronómicos y una amplia grilla de actividades, el festival Confluencia de Sabores regresa los días 6 y 7 de septiembre al Parque Jaime de Nevares de Neuquén. Desde la organización adelantaron que esta edición se podrán encontrar productos que «habitualmente no se consiguen en un supermercado». Habrá artistas en vivo, juegos infantiles y charlas culinarias.

Una propuesta que promete sabores imposibles de encontrar en góndolas

En el acto realizado este viernes en la Isla 132, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que se trata de una apuesta cultural y gastronómica que planea repetirse anualmente «mejorando la experiencia en cada edición”. El objetivo es que se transforme en una cita fija en el calendario de la ciudad.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, detalló que “van a haber 70 puestos gastronómicos, donde estarán representados restaurantes, foodtrucks, cervecerías, cafeterías, destilerías, pastelerías y productores locales”. La feria abrirá ambos días desde el mediodía hasta la medianoche, de 12 a 00.

La presentación realizada este viernes en la Isla 132 de Neuquén. Foto: gentileza.

Además, el funcionario destacó que la propuesta va más allá de lo habitual. “La idea es que el público pueda disfrutar de una gran variedad de sabores y hasta acceder a productos que habitualmente no se consiguen en un supermercado, como hongos especiales, entre otras propuestas”, explicó.

Música, juegos infantiles y espacios de relax para toda la familia

Las actividades estarán acompañadas de charlas culinarias, espacios recreativos, clases y espectáculos musicales en vivo. “Habrá carpas beduinas con sillones, livings, un espacio central estilo festival, y un gran escenario con pantalla e iluminación”, detalló Cayol.

El festival se realizará en el Parque Jaime de Nevares los días 6 y 7 de septiembre. Foto: archivo.

El funcionario agregó que los más chicos también tendrán su propio espacio: “Habrá juegos infantiles y actividades organizadas por otras secretarías del municipio”. Recordó además que “la entrada es libre y gratuita y la gente puede llevar también sus reposeras y pasar una jornada distinta”.

El rol del sector privado y la gastronomía como atractivo turístico en Neuquén

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González, agradeció al intendente por la propuesta. «Tiene una visión del turismo similar a la nuestra con respecto a fomentar a la gastronomía neuquina”, destacó. Subrayó que este tipo de eventos fortalecen tanto a grandes empresarios como a pequeños emprendedores.

“Si comparamos la Neuquén de hace diez años atrás notamos que actualmente se ha consolidado como destino turístico, y vemos una apuesta fuerte por parte del municipio para que esto siga sucediendo”, añadió.

Tips culinarios y productos regionales: propuesta única en Neuquén

El chef Roberto Cochero adelantó que en las clases magistrales “vamos a compartir tips culinarios, enseñar recetas y cocinar en vivo para que el público pueda disfrutar y aprender”. Valoró además que en cada preparación se destaquen productos regionales como la trucha, el cordero patagónico, las frutas frescas, frutos secos y frutos rojos.

Por último, Octavio Ramírez, de la Asociación Hotelera y Gastronómica, destacó que “Confluencia de Sabores marca un antes y un después: la capital neuquina está posicionándose como un destino turístico también desde lo gastronómico”.